Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время награждения воинов, участвующих в Курской операции.

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Что сказал Зеленский о достижениях Курской операции

Владимир Зеленский отметил, что можно немало говорить о силе Курской операции именно языком цифр, можно действительно назвать количество населенных пунктов, квадратные километры вражеской территории. Но, на личный взгляд президента, наибольшей ценностью этой операции являются совсем другие вещи и фундаментальные выводы.

Первое, самое главное, – это наши украинские города. Это Сумы и Харьков. Это города нашего государства, куда российской армии приказали снова вторгнуться, но они не смогли, и им не удалось превратить нашу землю в буферную зону. И вместо этого война начала возвращаться домой в Россию, максимально ощутимо и очевидно,

– сказал президент.

Он отметил, что это также справедливость для Украины, потому что враг отвечает за содеянное против людей и нашего государства. Более того, россияне разрушают города и села на своей территории, а не на нашей.

"Каждый, кто участвует и обеспечивает проведение Курской операции доказали, как много из сказанного Россией просто блеф и ложь. Если действовать решительно, сильно, как вы действовали, непредсказуемо действовать для Путина, если не бояться собственных сил, можно достигать значимых результатов. Агрессора и преступника можно и нужно бить у него дома. Оккупанту можно и нужно давать сдачи на его территории", – объяснил Зеленский.

По словам главы государства, это не только справедливо, а также эффективно для защиты жизни в нашей стране и в целом в Европе. Как подчеркнул Зеленский, Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир благодаря силе".

Президент наградил воинов за работу во время Курской операции

Во время вечернего обращения к украинцам Владимир Зеленский также рассказал, что наградил участников Курской операции. Президент предоставил 2 защитникам – Героев Украины, а также вручил "Кресты боевых заслуг" и ордена Украины.

Я хочу поблагодарить каждого украинского воина, всем нашим подразделениям, которые привлечены в Курской области и которые показали всему миру, что мы можем даже в условиях ограниченных ресурсов действовать активно, неожиданно и результативно. Российский блеф обнаруживаем как блеф. Защищаем наши города – Сумы и Харьков,

– объяснил глава государства.

Кроме того, в результате Курской операции удалось значительно пополнить обменный фонд. Это сотни и сотни российских военных, которых сейчас обменивают, чтобы возвращать украинцев из плена.

"Есть у нас в плену и солдаты Северной Кореи – сейчас они проходят лечение, были ранены они в боях. Тяжелые ранения. Но они являются доказательством того, что Путин втянул еще одно государство в эту войну – Северную Корею, и учит это государство вести современную войну. Это угроза для всех, для каждой страны в Восточной Азии. И я благодарен всем партнерам, кто понимает, как важно остановить Россию сейчас – сейчас, чтобы не пришлось еще через годы воевать", – сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил бригады ВСУ, которые привлечены в Курской области: воины 80-й, 82-й, 95-й, 22-й, 61-й бригад, 36-й бригады морпехов, 17-я отдельная танковая, 47-я отдельная механизированная, 129-я отдельная бригада ТрО, воины Сил специальных операций, воины Службы безопасности Украины, весь привлеченный состав сил МВД Украины.

Также Зеленский поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за планирование Курской операции. По словам президента, и в дипломатии, которая будет, и в истории, которую будут писать украинцы, будет отражена значимость Курской операции.