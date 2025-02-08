Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, на что именно Владимир Путин может обменять часть Курщины, которую контролирует сейчас Украина. Также ВСУ удалось остановить штурм в Курской области российских войск и северокорейских военных.

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Путин зафиксирован на территории

В то же время есть предположение, что Путин якобы может обменять Курщину на Запорожскую АЭС.

Но как он это объяснит своему окружению, военным, электорату? Ведь он все же боится низового бунта и недовольства элит в России,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Путин объявил, что Запорожская область якобы является российской, и именно там расположена ЗАЭС. Поэтому ему придется откатить назад так называемый референдум и еще раз проголосовать за компромиссный вариант. Однако это для него унизительно и он на это, скорее всего, не пойдет.

Также он будет пытаться обменять Курщину, например, на доступ к замороженным на Западе российским активам, чтобы Украина могла их использовать на послевоенное восстановление. Путин попытается обменять территорию на что-то, что для него не так принципиально,

– отметил Богданов.

Очевидно, по его словам, что глава Кремля зафиксирован на территории и готов положить десятки тысяч россиян условно за Авдеевку или Бахмут, за что угодно, чтобы взять кусок земли. Хотя в России земли хватает, поэтому именно уступок территорий он будет пытаться избежать любой ценой.

Обратите внимание! Также по мнению советника председателя ОП Михаила Подоляка, ситуация в Курской области будет использована на переговорах в контексте размена "что-то на что-то".

На самом деле в этом есть наш шанс улучшить свою позицию, потому что у Путина настолько высокая фиксация на этих вопросах, что его военная машина может однажды не выдержать собственного же стремления любой ценой взять под контроль территории,

– предположил он.

Сегодня все конфигурации относительно переговоров, по его мнению, преимущественно фантазийные. Они не предусматривают одного главного – точки, после которой наступают переговоры.

Это может быть встреча Трампа с Путиным или прекращение огня во время пасхального перемирия. Вероятность того, что произойдет военная катастрофа у одной из сторон, как отметил специалист по стратегическим коммуникациям, небольшая, потому что война перешла в стадию глубоко позиционной.

Сейчас я не вижу такой точки. Есть люди, которые сдают инсайды, что будет мир в марте, мае или июле. Все возможно, ничего не отбрасываю, но не понимаю и не берусь прогнозировать, как это начнется,

– отметил Юрий Богданов.

Напомним, что журналисты издания The Telegraph предположили, что, вероятно, Путину придется отдать "тысячи квадратных километров земли в Украине" за то, чтобы вернуть "несколько сотен, которые он потерял в Курской области". Благодаря этому он, возможно, сохранит лицо и свое будущее у власти.