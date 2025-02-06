Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Курская область будет одним из аргументов во время переговоров. России не удается восстановить контроль над этими территориями.

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Как Украина использует Курскую область

Как отметил Подоляк, ситуация в Курской области существенно бьет по имиджу России. До полномасштабной войны Путин буквально угрожал захватить половину Европы. Сейчас он не может отбить часть Курской области.

Тот же Китай считает Путина ничтожеством. Вся его пропаганда была разбита об Украину. Россия не дотягивает до того типа стран, которая могла бы сидеть за "глобальным столом" и что-то решать.

Украина никогда не была милитарной страной. Да, у нас есть армия. Но ее нельзя сравнивать с некоторыми странами. США, Китай и Россия считались самыми мощными с точки зрения милитарного потенциала, который несопоставим даже с объединенным ресурсом Европы. Сегодня Россия обнулила весь миф о себе об Украине,

– отметил Подоляк.

По его словам, ситуация в Курской области обязательно будет использована на переговорах. Она будет важной в вопросе размена "что-то на что-то"

Добавим, в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия потеряла в Курской области почти 40000 личного состава. Из них 16100 – убитыми. Также там назвали потери КНДР на Курщине.