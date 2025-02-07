Западные дипломаты до сих пор не имеют четкого представления о содержании плана Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что может быть в мирном плане Трампа

Некоторые идеи Трампа по миру в Газе могут дать представление о его подходе к украинскому вопросу.

Интересно, что потенциальный мирный план может содержать неожиданные предложения, включая экономические стимулы. Крым уже известен как курортный регион, и, возможно, россиянам было бы выгоднее посещать его как туристы, чем удерживать его как оккупанты. Репарации в виде туристических налогов могут показаться менее болезненными, чем финансовые санкции. Также Трамп может очистить Донбасс от оккупантов, после чего его отстроят при поддержке США и Европы.

Каким бы надуманным это ни казалось, Трамп и западные деньги могли бы говорить в Украине и России громче, чем когда-либо в Газе, Аммане и Каире,

– отмечают в издании.

Эти предложения могут найти больше понимания в Москве, чем на Ближнем Востоке. Российская экономика ослабевает, олигархи мечтают вернуться к своим роскошным яхтам и имениям в Европе, а даже обычные россияне начинают проявлять недовольство. Если Трамп действительно планирует стать архитектором мира, Путину придется серьезно задуматься над своим будущим.

При этом любые попытки навязать Украине сценарий, предусматривающий фиксацию статус-кво или возврат к условиям 2014 года, точно не найдут поддержки в Украине. Но поскольку Трамп имеет идеи о том, чтобы США захватили Газу и вывезли жителей в Египет и Иорданию, кажется, что его предложения могут не показаться такими смешными в Киеве, и их невозможно будет проигнорировать в Москве.

Трамп доволен перемирием в Газе и он не может заключить такой мир в Украине, которого бы не додерживались. Единственный способ достичь такого мира, считают в The Telegraph, это вернуть Украине если не все, то хотя бы часть ее территорий.

Возможно, Путину придется отдать тысячи квадратных километров земли в Украине, чтобы вернуть несколько сотен, которые он потерял в Курской области, чтобы позволить себе сохранить лицо и свое будущее в Кремле,

– предполагает издание.

Сейчас очевидно, что Трамп, стремясь получить имидж главного миротворца 21-го века. В то же время он, вероятно, будет стремиться передать ответственность за безопасность Европы ее лидерам, что может заставить их изменить свою позицию. Европейским странам придется быстро адаптироваться к новой реальности, ведь Вашингтон больше не желает нести главное бремя обороны континента.