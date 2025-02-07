Західні дипломати досі не мають чіткого уявлення про зміст плану Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що може бути у мирному плані Трампа

Деякі ідеї Трампа щодо миру в Газі можуть дати уявлення про його підхід до українського питання.

Цікаво, що потенційний мирний план може містити несподівані пропозиції, включно з економічними стимулами. Крим уже відомий як курортний регіон, і, можливо, росіянам було б вигідніше відвідувати його як туристи, ніж утримувати його як окупанти. Репарації у вигляді туристичних податків можуть здатися менш болючими, ніж фінансові санкції. Також Трамп може очистити Донбас від окупантів, після чого його відбудують за підтримки США та Європи.

Яким би надуманим це не здавалося, Трамп і західні гроші могли б говорити в Україні та Росії голосніше, ніж коли-небудь у Газі, Аммані та Каїрі,

– зазначають у виданні.

Ці пропозиції можуть знайти більше розуміння в Москві, ніж на Близькому Сході. Російська економіка слабшає, олігархи мріють повернутися до своїх розкішних яхт і маєтків у Європі, а навіть звичайні росіяни починають проявляти невдоволення. Якщо Трамп справді планує стати архітектором миру, Путіну доведеться серйозно замислитися над своїм майбутнім.

При цьому будь-які спроби нав'язати Україні сценарій, який передбачає фіксацію статус-кво або повернення до умов 2014 року, точно не знайдуть підтримки в Україні. Але оскільки Трамп має ідеї про те, щоб США захопили Газу та вивезли жителів до Єгипту та Йорданії, здається, що його пропозиції можуть не здатися такими смішними в Києві, і їх неможливо буде проігнорувати в Москві.

Трамп задоволений перемир'ям у Газі і він не може укласти такий мир в Україні, якого б не дотримувалися. Єдиний спосіб досягти такого миру, вважають у The Telegraph, це повернути Україні якщо не всі, то бодай частину її територій.

Можливо, Путіну доведеться віддати тисячі квадратних кілометрів землі в Україні, щоб повернути кілька сотень, які він втратив у Курській області, щоб дозволити собі зберегти обличчя та своє майбутнє в Кремлі,

– припускає видання.

Наразі очевидно, що Трамп, прагнучи здобути імідж головного миротворця 21-го століття. Водночас він, ймовірно, прагнутиме передати відповідальність за безпеку Європи її лідерам, що може змусити їх змінити свою позицію. Європейським країнам доведеться швидко адаптуватися до нової реальності, адже Вашингтон більше не бажає нести головний тягар оборони континенту.