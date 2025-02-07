Єрмак також підтвердив, що після конференції наприкінці лютого спецпредставник Трампа Кіт Келлог відвідає Київ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що заявив Єрмак про зустріч у Мюнхені

Під час своєї передвиборчої кампанії президент США Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Однак наразі Росія та Україна "залишаються надто далеко" одна від одної, щоб підписати угоду про припинення вогню.

Єрмак заявив, що на Мюнхенській конференції українська сторона, ймовірно, обговорить гарантії безпеки, які допоможуть запобігти повторному нападу Росії. Він також повідомив, що наразі ще невідомо, коли саме Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Проте зазначив, що США та Україна вже працюють над цим.

Керівник Офісу Президента згадав про візит спецпредставника Трампа Кіта Келлога до України та запевнив, що українська влада намагається пришвидшити роботу нової адміністрації США, тому надасть Келлогу "повну та реальну інформацію" про ситуацію на полі бою, доставку озброєння та обладнання, а також про нюанси мобілізації.

Я вважаю, що важливо, щоб ми пройшли ці консультації та переговори до того, як адміністрація (Трампа – 24 Канал) матиме якісь плани,

– заявив Єрмак.

Він зазначив, що українська позиція полягає в тому, що неможливо підготувати план щодо закінчення війни без участі України. За словами Єрмака, це може стати великою помилкою.

Єрмак також прокоментував пропозицію Трампа щодо обміну рідкоземельних металів на військову допомогу США та підкреслив, що Україна прагне, щоб американці бачили в ній не тільки демократичну державу, а й "дуже важливого і дуже цікавого стратегічного партнера в майбутньому".