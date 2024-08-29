В інтерв'ю голова Укренерго Володимир Кудрицький оцінив, чи можливий такий розвиток подій. Він наголосив, що Запорізька АЕС у будь-якому випадку повинна повернутися під контроль України.

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Чи можуть обміняти частину Курщини на ЗАЕС

Журналісти поцікавилися, що думає Кудрицький про припущення, що Україна може обміняти частину Курської області на Запорізьку АЕС. Однак голова Укренерго скептично відреагував на такі сценарії, назвавши їх "науковою фантастикою",

Поки що це така наукова фантастика. Скажімо так, тут немає чого коментувати, бо ці люди абсолютно точно не мають доступу до інформації, на основі якої можна було б робити якісь твердження чи навіть припущення. Так само можна припустити, що завтра Марс зіштовхнеться з Венерою, чи астероїд впаде на Землю. Припустити можна. Але які у нас є реальні факти, які б про це свідчили? У мене, наприклад, немає,

– заявив Кудрицький.

Водночас голова Укренерго вважає, що Запорізька АЕС у будь-якому випадку повинна повернутися під контроль України. Кудрицький наголосив, що українці не повинні пропонувати росіянам щось на обмін, адже станція розташована на суверенній українській території. Окрім того, обслуговувати Запорізьку АЕС може тільки Україна, адже це питання ядерної безпеки.

"Тому тут, мені здається, безвідносно до Курщини, треба світовій спільноті усвідомити, що відвернути ризики якогось інциденту можна тільки забезпечивши повний доступ України до управління цим об'єктом", – резюмував Кудрицький.