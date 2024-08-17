Так, рупори Кремля активно поширюють пропаганду про нібито "удар ЗСУ" по території атомної електростанції, яка перебуває в окупації з березня 2024 року, передає 24 Канал.

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Вранці 17 серпня російські загарбники абсурдно заявили, що "безпілотник ЗСУ" нібито скинув заряд на дорогу, що йде вздовж енергоблоків, із зовнішнього боку периметра Запорізької, якою начебто пересувається персонал.

Пропагандисти цинічно заявили про "пряму загрозу безпеці персоналу та станції". Водночас зазначили, що ніхто не постраждав.

РосЗМІ уже активно поширюють кадри нібито з "місця атаки". Щоправда, на них лише дещо "пошкоджене" дорожнє покриття, зокрема, тріщини.

Окупанти вигадують нібито "удар ЗСУ" по території ЗАЕС / Фото з росЗМІ

Також пропагандисти зазначили, буцімто інспектори МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, вже поінформовані про удар дрона. Ба більше, "завітали до місця падіння снаряда".