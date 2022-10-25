У відповідь на такі заяви українська сторона наголосила, що цей фейк, який не відповідає дійсності, та запросила моніторингові місії самим у цьому переконатися. Зокрема на заяви Росії відреагував й радник глави Офісу Президента та очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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Що таке "брудна бомба"

Спершу варто зрозуміти, що це за вид зброї та чим він так небезпечний. Так, "брудна бомба" не є чисто ядерною зброєю, це суміш вибухівки та радіоактивного матеріалу. Її ще називають "зброєю терористів", адже вона в першу чергу є інструментом залякування. Інша назва такої бомби – радіологічний розсіювальний пристрій.

Зауважимо, що саме до залякування українців та світу вдається Росія, адже програє на фронті, а тому хоче змусити нас піти на поступки, а світ – послабити підтримку України.

На відміну від чисто ядерної зброї така бомба не може створити ядерний вибух, але може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях на обмежені відстані. А тому зазнати саме радіаційного впливу можуть люди, які опинилися в епіцентрі вибуху. На більших відстанях від епіцентру небезпека радіації є для тих людей, які можуть вдихати пил, їсти забруднену їжу або пити забруднену воду.

Головна небезпека цієї зброї – сам вибух, від якого можуть загинути чи постраждати люди.

Як врятуватися від вибуху

Перш за все – обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Як тільки лунає сирена – прямуйте в укриття та залишайтесь там до відбою. Пам'ятайте, що радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому якщо "брудна бомба" дійсно була застосована – залишайтеся в укритті та слухайте подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції. Саме вони повинні сповістити про необхідність йодної профілактики, евакуацію та правила безпеки.

Інформацію від них можна отримати за допомогою:

радіо,

на їхніх офіційних сторінках сайтів чи соцмереж,

в офіційних каналах у месенджерах Viber, Facebook чи Telegram.

Зверніть увагу! В зоні ураження внаслідок вибуху можуть не працювати інтернет та засоби звʼязку, а також може бути пошкоджена електромережа. А тому єдиним засобом звʼязку в надзвичайній ситуації може бути радіоприймач на батарейках.

Після повідомлення про застосування "брудної бомби" надягніть респіратор або ватно-марлеву пов’язку. Якщо їх немає під рукою – прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або шарфом. Після цього вимкніть кондиціонери та обігрівачі, заблокуйте всі вікна, двері та вентиляційні отвори в приміщенні та не підходьте до них без потреби. Також подбайте, щоб на декілька днів у вас була питна вода у герметичних місткостях, а їжа була загорнута у плівку та зберігалася у холодильнику чи шафі.

Погрози застосування "брудної бомби": що відомо

Як ми вже зазначали, Росія вирішила звинувачувати Україну у планах вдатися до провокації з використанням "брудної бомби". Щоб прикрасити свою брехню, вона навіть використовувала підроблені фото.

Згідно з брехнею Москви, це Україні потрібно для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні зброї масового знищення та запустити у світі кампанію для підриву довіри до Москви.

Така брехня звучала від вищого керівництва країни-терористки. Так, міністр оборони Росії Сергій Шойгу телефонував міністрам оборони різних країн з "попередженням", а потім до нього доєднався начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов.

Натомість у США попередили Росію, що якщо вона готує провокації з використанням ядерної зброї, то отримає відповідь. При цьому не важливо, чи це буде саме ядерна чи "брудна бомба".

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