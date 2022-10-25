В ответ на такие заявления украинская сторона подчеркнула, что этот не отвечающий действительности фейк и пригласила мониторинговые миссии самим в этом убедиться. В частности, на заявления России отреагировал и советник главы Офиса Президента и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Что такое "грязная бомба"

Сначала следует понять, что это за вид оружия и чем он так опасен. Так, "грязная бомба" не является чисто ядерным оружием, это смесь взрывчатки и радиоактивного материала. Ее еще называют "оружием террористов", ведь она в первую очередь является инструментом устрашения. Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство.

Заметим, что именно к запугиванию украинцев и мира прибегает Россия, ведь проигрывает на фронте, поэтому хочет заставить нас пойти на уступки, а мир – ослабить поддержку Украины.

В отличие от чисто ядерного оружия, такая бомба не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах на ограниченные расстояния. А потому испытать именно радиационное воздействие могут люди, оказавшиеся в эпицентре взрыва. На больших расстояниях от эпицентра опасность радиации для людей, которые могут вдыхать пыль, есть загрязненную пищу или пить загрязненную воду.

Главная опасность этого оружия – взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

Как спастись от взрыва

Прежде всего – обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Как только раздается сирена – направляйтесь в укрытие и оставайтесь там до отбоя. Помните, что радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания, поэтому если "грязная бомба" действительно была применена – оставайтесь в укрытии и слушайте дальнейшие указания от органов власти, ГСЧС или полиции. Именно они должны сообщить о необходимости йодной профилактики, эвакуации и правилах безопасности.

Информацию от них можно получить с помощью:

радио,

на их официальных страницах сайтов или соцсетей,

в официальных каналах в мессенджерах Viber, Facebook или Telegram.

Обратите внимание! В зоне поражения в результате взрыва могут не работать интернет и средства связи, а также может быть повреждена электросеть. Поэтому единственным средством связи в чрезвычайной ситуации может быть радиоприемник на батарейках.

После сообщения о применении "грязной бомбы" наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку. Если их нет под рукой – прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом. После этого выключите кондиционеры и обогреватели, заблокируйте все окна, двери и вентиляционные проемы в помещении и не подходите к ним без необходимости. Также позаботьтесь, чтобы на несколько дней у вас была питьевая вода в герметичных емкостях, а еда была завернута в пленку и хранилась в холодильнике или шкафу.

Угрозы применения "грязной бомбы": что известно

Как уже отмечалось, Россия решила обвинять Украину в планах прибегнуть к провокации с использованием "грязной бомбы". Чтобы украсить свою ложь, она даже использовала поддельные фотографии.

Согласно лжи Москвы, это Украине нужно для того, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире кампанию по подрыву доверия к Москве.

Такая ложь звучала от высшего руководства страны-террориста. Так, министр обороны России Сергей Шойгу звонил министрам обороны разных стран с "предупреждением", а затем к нему присоединился начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

В США же предупредили Россию, что если она готовит провокации с использованием ядерного оружия, то получит ответ. При этом не важно, будет ли это именно ядерная или "грязная бомба".

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