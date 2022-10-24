Герасимов позвонил главе комитета начальнику штаба Вооруженных сил Великобритании адмиралу Тони Радакину. Главной темой разговора была "грязная бомба", которую якобы готовится применить Украина, как утверждают в России. Об этом сообщают РосСМИ.

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Радакин отверг обвинения России в том, что Украина якобы планирует действия, направленные на эскалацию конфликта и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании.

В Минобороны России сообщают, что после разговора с Радакином Герасимов также позвонил по телефону из-за "грязной бомбы" главе Комитета начальников штабов США Марку Милли.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что "некоторые из собеседников" предложили обсудить сведения о подготовке "грязной бомбы" "на профессиональном, военном уровне". По его словам, Россия согласилась на это.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Захарова перешла к угрозам, она призывает Запад обратить внимание на фейковую информацию о "грязной бомбе".

Зачем России фейк о "грязной бомбе"

В России распространяют фейки о том, что Украина готовится к "провокации", связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

Там утверждают, что цель Киева – обвинить Кремль в применении оружия массового поражения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Министр обороны России Сергей Шойгу решил звонить по телефону министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу".

Также в минобороны России заявили, что "привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" по Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила.

Обратите внимание! Россия продолжает обвинять Украину в "провокации", подобные заявления уже не в первый раз раздаются в адрес нашего государства. Очередной фейк может свидетельствовать о том, что Кремль планирует использовать подобное оружие на территории Украины.

Зачем России фейк о "грязной бомбе": видео