Как пишут российские СМИ, Сергей Шойгу успел поговорить с министрами обороны Франции и Турции, сообщает 24 канал. В разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню российский министр выразил "беспокойство" относительно "применения" Украиной "грязной бомбы".

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Пропагандисты разгоняют фейк о ядерном ударе

"Шойгу довел до французского коллеги свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", – говорится в сообщении.

Идентичный разговор Шойгу провел с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Подручный Путина также выразил "обеспокоенность" по поводу якобы возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Впоследствии он продолжил свой пропагандистский марафон. После нескольких часов попыток дозвониться он таки провел телефонные переговоры с министром обороны Великобритании Уоллесом. Повестка была идентичной – снова говорил о "провокациях" Украины и "грязной бомбе".

Российские пропагандисты, ранее заявлявшие о биолабораториях в Украине и боевых дельфинах, на этот раз распространяют фейки, мол, Украина может применить "грязную бомбу".

Кремлевские пропагандисты в унисон распространяют неправду о том, что Украина готовится взорвать ядерную бомбу на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.

Важно отметить, что Россия часто обвиняет Украину в определенных действиях, которые сама и совершает. Таким образом, Россия пытается оправдать собственные террористические действия.

Примером этого являются провокации на Запорожской АЭС, обстрелы со стороны России оккупированных территорий Украины, а также теракт в колонии Еленовки. Кроме того, Россия постоянно обвиняла Киев в стремлении применить химическое оружие.

В Кремле раньше перекрутили слова Зеленского

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО и все международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на применение Россией ядерного оружия.

Зеленский, который перед полномасштабным вторжением России призвал Запад ввести превентивные санкции против Кремля, отметил необходимость сделать это из-за ядерной опасности.

В Москве традиционно исказили заявление президента Украины и обвинили Киев в призыве нанести ядерный удар по России.

Путин цинично угрожает Украине тактическим ядерным ударом. Однако глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что Россия вряд ли применит ядерное оружие, ведь это приведет к ее распаду.

Вместе с тем, НАТО и США предупредили Россию о последствиях в случае использования ядерного оружия против Украины. В то же время союзники не раскрывают, как будут отвечать России.

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