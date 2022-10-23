Як пишуть російські ЗМІ, Сергєй Шойгу встиг поговорити з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії, інформує 24 канал. У розмові з французьким колегою Себастьяном Лекорню російський міністр висловив "занепокоєння" щодо "застосування" Україною "брудної бомби".
До теми Путін застосує ядерну зброю, коли знатиме, що йому за це нічого не буде, – Зеленський
Пропагандисти розганяють фейк про ядерний удар
"Шойгу довів до французького колеги свої занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", – йдеться у повідомленні.
Ідентичну розмову Шойгу провів з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Прихвостень Путіна також висловив "занепокоєння" щодо буцімто можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".
Згодом він продовжив свій пропагандистський марафон, Після кількагодинних спроб додзвонитися він таки провів телефонні переговори з міністром оборони Великої Британії Уоллесом. Повістка була ідентичною – знову говорив про "провокації" України та "брудну бомбу".
Російські пропагандисти, які раніше заявляли про біолабораторії в Україні та бойових дельфінів, цього разу поширюють фейки, мовляв, Україна може застосувати "брудну бомбу".
Кремлівські пропагандисти в унісон поширюють неправду, що начебто Україна готується підірвати ядерну бомбу на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.
Важливо наголосити, що Росія часто звинувачує Україну в певних діях, які сама вчиняє. У такий спосіб Росія намагається виправдати власні терористичні дії.
Прикладом цього є провокації на Запорізькій АЕС, обстріли з боку Росії окупованих територій України, а також теракт в колонії Оленівки. Крім того, Росія постійно звинувачувала Київ у прагненні застосувати хімічну зброю.
У Кремлі раніше перекрутили слова Зеленського
- У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО і вся міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на застосування Росією ядерної зброї.
- Зеленський, який перед повномасштабним вторгненням Росії закликав Захід ввести превентивні санкції проти Кремля, наголосив на потребі зробити це через ядерну небезпеку.
- У Москві традиційно перекрутили заяву президента України та звинуватили Київ у заклику завдати ядерного удару по Росії.
- Путін цинічно погрожує Україні тактичним ядерним ударом. Однак глава української розвідки Кирило Буданов стверджує, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю, адже це призведе до її розпаду.
- Разом з тим, у НАТО та США попередили Росію про наслідки у випадку використання ядерної зброї проти України. Водночас союзники не розкривають, як будуть відповідати Росії.
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