Як пишуть російські ЗМІ, Сергєй Шойгу встиг поговорити з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії, інформує 24 канал. У розмові з французьким колегою Себастьяном Лекорню російський міністр висловив "занепокоєння" щодо "застосування" Україною "брудної бомби".

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Пропагандисти розганяють фейк про ядерний удар

"Шойгу довів до французького колеги свої занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", – йдеться у повідомленні.

Ідентичну розмову Шойгу провів з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Прихвостень Путіна також висловив "занепокоєння" щодо буцімто можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".

Згодом він продовжив свій пропагандистський марафон, Після кількагодинних спроб додзвонитися він таки провів телефонні переговори з міністром оборони Великої Британії Уоллесом. Повістка була ідентичною – знову говорив про "провокації" України та "брудну бомбу".

Російські пропагандисти, які раніше заявляли про біолабораторії в Україні та бойових дельфінів, цього разу поширюють фейки, мовляв, Україна може застосувати "брудну бомбу".

Кремлівські пропагандисти в унісон поширюють неправду, що начебто Україна готується підірвати ядерну бомбу на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.

Важливо наголосити, що Росія часто звинувачує Україну в певних діях, які сама вчиняє. У такий спосіб Росія намагається виправдати власні терористичні дії.

Прикладом цього є провокації на Запорізькій АЕС, обстріли з боку Росії окупованих територій України, а також теракт в колонії Оленівки. Крім того, Росія постійно звинувачувала Київ у прагненні застосувати хімічну зброю.

У Кремлі раніше перекрутили слова Зеленського

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО і вся міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на застосування Росією ядерної зброї.

Зеленський, який перед повномасштабним вторгненням Росії закликав Захід ввести превентивні санкції проти Кремля, наголосив на потребі зробити це через ядерну небезпеку.

У Москві традиційно перекрутили заяву президента України та звинуватили Київ у заклику завдати ядерного удару по Росії.

Путін цинічно погрожує Україні тактичним ядерним ударом. Однак глава української розвідки Кирило Буданов стверджує, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю, адже це призведе до її розпаду.

Разом з тим, у НАТО та США попередили Росію про наслідки у випадку використання ядерної зброї проти України. Водночас союзники не розкривають, як будуть відповідати Росії.

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