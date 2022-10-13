Слабка позиція Путіна не зупинить. Потрібна лише сильна та спільна позиція усього цивілізованого світу. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому медіа ZDF.

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Сильну позицію світу повинен розуміти саме Путін

Цю позицію повинен розуміти саме російський диктатор. Адже якщо він захоче застосувати ядерну зброю, то зробить це тоді й тільки тоді, коли буде знати, що після застосування йому нічого не буде. І саме тому Україна говорила про превентивні санкції і перед вторгненням, і перед масованими ракетними ударами.

Володимир Путін випустив 10 жовтня близько 100 ракет по території України саме тому, що йому все ще не боляче.

А щодо свого суспільства він відчуває – він слабішає, довіра слабішає, і він на полі бою нічого не може показати, йому потрібно виправдовуватися. Ось він й 100 ударів нам наніс,

– сказав Володимир Зеленський.

Щоб Путін не збільшував оберти у своїх погрозах світові та не підіймав ставки, світ повинен разом вирішити, як обійтися надалі без Росії, як пройти зиму без її енергетичних ресурсів. Адже в іншому випадку той й надалі буде "викручувати руки" Європі.

Путін повинен боятися

Лише спільна сильна позиція світу, яку відчуватиме диктатор, змусить його не застосовувати ядерну зброю зокрема. Адже Путін боятиметься загубити свою владу, боятиметься що "його ж населення його зжере".

Він повинен боятися. Не ми маємо боятися, не Європа має боятися. Чому одну людину боїться світ?

– зазначив Президент України.

Володимир Путін – всього лиш людина, а весь світ не повинен боятися однієї людини.

Ядерні погрози Путіна: що відомо

Путін знову почав розкидатися ядерними погрозами світові 21 вересня. Тоді ж він заявив, що Росія використовуватиме "всі наявні засоби" для захисту своїх територій, а також що він не блефує.

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що застосування ядерної зброї Путіним призведе до поразки Росії. Те, що російський президент з початку повномасштабної війни брязкає ядерною зброєю свідчить, що він розуміє – ядерна зброя корисна, поки він не використав її.

У США заявили, що відповідь на ядерну атаку з боку Кремля буде рішучою. Так, у разі застосування ядерної зброї проти України, наслідки для Росії будуть катастрофічними.

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