Слабая позиция Путина не остановит. Нужна только сильная и общая позиция всего цивилизованного мира. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому медиа ZDF.

Интересно Ядерные угрозы Путина: как российские ИПСО влияют на Запад и при чем здесь Илон Маск

Сильную позицию мира должен понимать именно Путин

Эту позицию должен понимать именно российский диктатор. Ведь если он захочет использовать ядерное оружие, то сделает это тогда и только тогда, когда будет знать, что после применения ему ничего не будет. И именно поэтому Украина говорила о превентивных санкциях и перед вторжением, и перед массированными ракетными ударами.

Владимир Путин выпустил 10 октября около 100 ракет по территории Украины именно потому, что ему все еще не больно.

А что касается своего общества, он чувствует – он слабеет, доверие слабеет, и он на поле боя ничего не может показать, ему нужно оправдываться. Вот он и 100 ударов нам нанес,

– сказал Владимир Зеленский.

Чтобы Путин не увеличивал обороты в своих угрозах миру и не поднимал ставки, мир должен вместе решить, как обойтись без России, как пройти зиму без ее энергетических ресурсов. Ведь в противном случае тот и дальше будет "выкручивать руки" Европе.

Путин должен бояться

Только общая сильная позиция мира, ощущаемая диктатором, заставит его не применять ядерное оружие в частности. Ведь Путин будет бояться потерять свою власть, бояться, что "его же население его сожрет".

Он должен бояться. Не мы должны бояться, не Европа должна бояться. Почему одного человека боится мир?

– отметил Президент Украины.

Владимир Путин – всего лишь человек, а весь мир не должен бояться одного человека.

Ядерные угрозы Путина: что известно

Путин снова начал разбрасываться ядерными угрозами миру 21 сентября. Тогда же он заявил, что Россия будет использовать все имеющиеся средства для защиты своих территорий, а также что он не блефует.

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что применение ядерного оружия Путиным приведет к поражению России. То, что российский президент с начала полномасштабной войны лязгает ядерным оружием свидетельствует, что он понимает – ядерное оружие полезно, пока он не использовал его.

В США заявили, что ответ на ядерную атаку со стороны Кремля будет решительным. Так, в случае применения ядерного оружия против Украины, последствия для России будут катастрофическими.

Достойно внимания – Запад приводит ядерное оружие в готовность: смотрите видео