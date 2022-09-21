Официально в России самый большой ядерный арсенал в мире. О том, чем собрался угрожать пути и насколько серьезна угроза – читайте в материале 24 канала .

Обратите внимание Частичная мобилизация, ядерный шантаж и поддержка референдумов: что путин наговорил в обращении

Что там снова наговорил Путин

Бряцание оружием – один из любимых методов борьбы россиян. Особенно часто кремль использует факт наличия крупнейшего ядерного арсенала для тех или иных угроз миру.

Во время срочного обращения к россиянам, которое было настолько срочным, что с вечера 20 сентября был перенесен на утро следующего дня, Путин пригрозил ядерным оружием миру и даже уточнил, что это не блеф.

Тем, кто позволяет себе такие заявления, хочу напомнить, что наша страна имеет разные средства массового поражения, а по отдельным компонентам и более современные. При угрозе территориальной целостности нашей страны мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф! Граждане россии могут быть уверены, что целостность нашего отечества, наша независимость и свобода будут обеспечены,

– отметил путин.

Но действительно ли в России такое "современное" оружие? Вопрос открыт, потому что данные о ядерном арсенале той или иной страны очень приблизительны – часто количество и состояние боеголовок остаются неизвестными.

Каков ядерный арсенал россии.

По данным Федерации американских ученых, ядерная триада россии состоит из около 5 977 боеголовок . Однако 1500 из них – это устройства, снятые с эксплуатации. То есть в распоряжении кремля почти 4500 ядерных боеголовок.

Значительную часть ядерного арсенала россии составляют межконтинентальные баллистические ракеты, имеющие у страны-агрессора 1185 единиц. Также у россия есть баллистические ракеты для запусков с подлодки (передаем ведение атомной подлодке "Курск"). Их американские эксперты насчитали около 800 человек.

Кроме того, в распоряжении кремля есть заряды для запусков с ядерных бомбардировщиков – около 580 боеголовок.

Остальную русскую триаду составляют боеголовки для применения на малых расстояниях на полях сражений или в море.

В каком состоянии ядерное оружие россии

Еще в 2021 году по данным Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия , на обслуживание своего арсенала россия в течение 2020 года потратила 8 миллиардов долларов. Но здесь есть интересный момент – в США арсенал на несколько боеголовок меньше, но по данным того же отчета в 2020 году на обслуживание ядерного оружия там потратили 37,4 миллиарда долларов.

Разница этих сумм колоссальна. А теперь еще и учтем тот замечательный факт, что мы говорим о России – стране, где миллиарды долларов на подготовку армии и агентурных сетей в Украине просто присваивали себе чиновники и чиновники, из-за чего "трехдневная война" для кремля превратилась в полгода борьбы и объявления частичной мобилизации.

Так что можно лишь предположить, какую часть официально выделенной на ядерное оружие суммы использовали действительно по назначению. И что это значит? Очень просто – халатность в обслуживании оружия может привести к тому, что количество дефектного оружия может возрасти.



Где-то так все и происходит / 24 канал

Ядерное оружие и псевдореферендумы: какая между ними связь

20 сентября гауляйтеры и боевики на временно оккупированных территориях объявили о срочном проведении псевдореферендумов за присоединение к России. И что это значит на практике? Россия провозгласит территории Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины своими и может ставить ультиматумы и шантажировать ядерным оружием.

Такое же мнение высказал и политтехнолог Михаил Шейтельман . По его словам, пути и шойгу после референдумов могут объявить ультиматум Украине о выводе войск с территории вышеупомянутых областей. В своем обращении путин говорил об "угрозах территориальной целостности", поэтому такой сценарий является одним из вероятных.

Почему ядерное оружие является самой большой угрозой XXI века: смотрите видео