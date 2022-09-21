Офіційно у росії найбільший ядерний арсенал у світі. Про те, чим зібрався погрожувати путін та наскільки серйозною є загроза – читайте в матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні

Що там знову наговорив путін

Брязкання зброєю – один із улюблених методів боротьби росіян. Особливо часто кремль використовує факт наявності найбільшого ядерного арсеналу для тих чи інших погроз світові.

Під час термінового звернення до росіян, яке було настільки терміновим, що з вечора 20 вересня його перенесли на ранок наступного дня, путін пригрозив ядерною зброєю світові і навіть уточнив, що це не блеф.

Тим хто дозволяє собі такі заяви, хочу нагадати, що наша країна має різні засоби масового ураження, а по окремим компонентам і більш сучасні. При загрозі територіальній цілісності нашої країни, ми безумовно використаємо всі наявні у нашому розпорядженні засоби. Це не блеф! Громадяни росії можуть бути впевнені, що цілісність нашої батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені,

– зазначив путін.

Та от чи справді у росії така "сучасна" зброя? Питання відкрите, тому що дані про ядерний арсенал тієї чи іншої країни є дуже приблизними – часто кількість та стан боєголовок залишаються невідомими.

Яким є ядерний арсенал росії

За даними Федерації американський вчених, ядерна тріада росії складається з близько 5 977 боєголовок. Однак 1 500 з них – це пристрої, які зняті з експлуатації. Тобто в розпорядженні кремля майже 4 500 ядерних боєголовок.

Значну частину ядерного арсеналу росії становлять міжконтинентальні балістичні ракети, яких у країни-агресора 1 185 одиниць. Також у росіє є балістичні ракети для запусків з підводного човна (передаємо відання атомному підводному човну "Курськ"). Їх американські експерти нарахували близько 800.

Крім того, у розпорядженні кремля є заряди для запусків з ядерних бомбардувальників – близько 580 боєголовок.

Решту російської тріади становлять боєголовки для застосування на малих відстанях на полях битв або у морі.

У якому стані ядерна зброя росії

Ще у 2021 році за даними Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї, на обслуговування свого арсеналу росія протягом 2020 року витратила 8 мільярдів доларів. Та тут є цікавий момент – у США арсенал на кілька боєголовок менший, але за даними того ж таки звіту у 2020 році на обслуговування ядерної зброї там витратили 37,4 мільярда доларів.

Різниця цих сум колосальна. А тепер ще й врахуємо той чудовий факт, що ми говоримо про росію – країну, де мільярди доларів на підготовку армії та агентурних мереж в Україні просто привласнювали собі чиновники та посадовці, через що "триденна війна" для кремля перетворилася на пів року боротьби і оголошення часткової мобілізації.

То ж можна лише припустити, яку частину офіційно виділеної на ядерну зброю суми використали справді за призначенням. І що ж це означає? Дуже просто – недбалість в обслуговуванні зброї може призвести до того, що кількість дефектної зброї може зрости.



Десь так все і відбувається / 24 канал

Ядерна зброя і псевдореферендуми: який між ними зв'язок

20 вересня гауляйтери та бойовики на тимчасово окупованих територіях оголосили про термінове проведення псевдореферендумів за приєднання до росії. І що це означає на практиці? Росія проголосить території Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини своїми, і може ставити ультиматуми та шантажувати ядерною зброєю.

Таку ж думку висловив і політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, путін та шойгу після референдумів можуть оголосити ультиматум Україні про виведення військ із території вищезгаданих областей. У своєму зверненні путін говорив про "загрози територіальній цілісності", то ж такий сценарій є одним із ймовірних.

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