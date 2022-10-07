У своєму зверненні до росіян, де Путін оголошував мобілізацію, він зробив окремий акцент на тому, що його ядерні погрози – нібито не блеф, а росія готова застосувати ядерну зброю для "захисту свого суверенітету".

Корисно знати Обережно, ІПСО: як розпізнати та протистояти російським гібридним загрозам

Що ж у Кремлі розуміють під суверенітетом

І здавалося б, навіть під час деокупації усіх українських територій, включно з Кримом, жодної загрози російському суверенітету немає, адже умовного захоплення Москви у планах українського командування немає.

Однак, слід усвідомлювати, що під суверенітетом Путін розуміє існування власного режиму та можливість робити у світі все, що йому заманеться. Цю тезу, яка звучить, як "Росія – це Путін" неодноразово вбивали у голову росіянам пропагандисти та окремо озвучував спікер держдуми Росії В'ячеслав Володін.

Виходить, що у розумінні Кремля, якщо хтось перешкоджає волі "царя", незважаючи на те, наскільки його забаганки злочинні та людожерськы, це вже порушення так званого суверенітету росії. І саме такі наративи росіяни намагаються просувати серед західних політиків і медіа, та закладають це у свої погрози.

ІПСО про переміщення ядерної зброї Росії

На тлі провальної мобілізації та безкінечної кількості відео з хаосом, який відбувається в російській армії, у мережі почали з’являтися кадри, де Росія нібито переміщує або розвертає свій ядерний арсенал та обирає цілі.

Миттєво в італійській газеті La Repubblica з'явилася стаття, що з російської бази на навчання відійшов підводний човен "Бєлгород", здатний нести на собі ядерні торпеди "Посейдон". Нібито, Росія готується підводними вибухами викликати руйнівні цунамі які, як раніше стверджувала їхня пропаганда, здатні затопити британські острови. Згодом, за інформацією тієї ж газети, субмарина взагалі зникла з радарів НАТО, а це буцімто мало означати, що Росія готується їх застосувати.



Повідомлення центру протидії дезінформації при РНБО України

Згодом цю інформацію спростували у центрі протидії інформації РНБО України, назвавши це фейком. Водночас треба розуміти, що в сучасному світі вся ядерна зброя як на долоні, і про будь-яке переміщення боєголовок відразу б стало відомо всім західним розвідкам.

При цьому, жодна з країн, на яку Росія нібито і мала б направляти свої ядерні удари, не активізувала додаткові системи захисту, що також підтверджує, що це всього лиш чергова лякалка Кремля, аби посіяти паніку в світі. Втім, Росія розраховувала саме на ажіотаж у західному суспільстві і їм, на жаль, все ж вдалося цього досягти.

Що ж таке ІПСО Це заходи спецслужб, спрямовані на формування потрібного наративу в умовах відкритого або прихованого конфлікту. Інструментами для цього можуть бути фейки, дезінформація, роздування і розкрутка незначних епізодів, маніпуляції з трактуваннями тощо.



Також ІПСО є скоординованим розгортанням в інформаційному полі певного сценарію з низки новин, заяв, подій, коментарів експертів. Це кампанії з регулярним повторенням тез, вони можуть тривати місяць, або й довше. Для досягнення мети, ІПСО мають свою динаміку, повторюваність. Ворог створює маніпулятивні інформаційні пазли, з розрахунку на те, що коли людина сама їх складе, вона повірить в картину, яка у неї вийшла, адже буде впевнена, що самостійно прийшла до потрібних висновків.

Погрози використання ядерної зброї на фронті

Слідом за фантомною субмариною, у мережі почали з'являтися відео та фото, де Росія нібито направляє в бік лінії фронту так званий "ядерний потяг". У мережі відразу ж почали лякати тим, що ціла колона техніки, яка здатна нести на собі ядерні заряди прямує центральною Росією.



Фото з соцмереж заполонили мережу та посіяли паніку

Зверніть увагу! Кадри зі страшною ядеркою, яка прямує в бік України були поширені проросійськими телеграм-каналами. Натомість військову техніку, яку Росія перекидала до українського кордону ще до початку повномасштабного вторгнення, здебільшого фіксували звичайні росіяни, які зустрічали ці колони на дорогах та залізницях своїх міст.

Тобто стає очевидним те, що це робиться показово і поширюється через потрібних людей з метою залякування. При цьому, навіть якщо припустити, що потяги дійсно прямують у бік України, далеко не факт, що там перевозять саме ядерні боєзаряди.

Слід також згадати, що на російських парадах до 9 травня, по центру Москви неодноразово проїжджали російські ракетні комплекси "Ярс", призначені для доставки ядерних боєголовок, проте це були всього-навсього виставкові експонати.

Фінський кордон показав, чого варті погрози Кремля

Окремою, і дуже показовою історією стали погрози Росії та невеличка ескалація на фінському кордоні. Коли остаточно стало зрозуміло, що Фінляндія та Швеція будуть вступати до НАТО, росіяни одразу ж показово переганяли на фінський кордон війська, техніку та активізували авіацію в цьому районі.

Тоді також почали з'являтися кадри з колонами техніки і ракетних комплексів, які прямують у бік Фінляндії. Однак фіни, з максимальною холоднокровністю, майже не звернули увагу на подібне бряцання зброєю. До того ж, чимало фото й відео виявилися фейковими або застарілими.

Врешті, Кремль визнав своє безсилля, заявивши, що нібито вступ цих двох країн до НАТО абсолютно не протиречить безпеці Росії. При цьому, саме безпекою Путін частково мотивує своє вторгнення в Україну, вимагаючи роззброєння та нейтрального статусу для нашої країни.

До чого ж тут Ілон Маск

Справжньою несподіванкою для українців стали скандальні заяви Ілона Маска щодо статусу Криму та "мирних" перемовин з Кремлем. На тлі українського контрнаступу на Херсонщині та очевидного програшу Росії, Маск раптом підхопив заклики росіян до переговорів, при цьому, прямо просуваючи російські наративи на свою 100-мільйонну аудиторію.

Навряд чи ще десь, окрім каналів російської пропаганди та твітера Ілона Маска можна було почути про так звану "помилку Хрущова", тобто передачу Криму до складу УРСР у 1954 році.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Згодом Маск пішов ще далі та почав просувати стару соціологію по виборам 2012 року, що нібито доводить проросійськість східних регіонів України, адже тоді у цій частині України голосували за Януковича. Звісно, Кремль був у захваті від ініціативи Ілона Маска і навіть відзначив його "заслуги" перед росією.

Below is the electoral map of 2012. Blue is the pro-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Однак, ймовірно, Маск всього лиш виявився представником тієї західної спільноти, на яку прямо вплинули погрози та відверте ІПСО Кремля. Американський мільярдер банально злякався, що його плани колонізувати Марс можуть бути зруйновані ядерною війною, про яку постійно торочить російська верхівка, а тому слід усе це "якнайшвидше закінчити".

Важливо! Водночас, не слід забувати, що Ілон Маск є прибічником ізоляціоністської політики американських правих. Тобто повної концентрації на внутрішньому порядку денному та ігноруванні світових проблем. Ізоляціоністи буквально вважають, що Європа тягне зі США гроші та ресурси, аби вирішувати свої безкінечні проблеми, а Америка може спокійно існувати без цих міжнародних конфліктів.

Кремль тисне на західне суспільство

Російська верхівка зрозуміла, що залякати українців вже не вдається. Усі їхні розповіді про ядерний удар, підрив електростанцій або мобілізацію, яка переломить хід війни, абсолютно не сприймаються нашим суспільством.

Саме тому росія з усіх сил намагається перемкнути свій інформаційний удар на Захід. За останній тиждень у провідних західних ЗМІ почали з'являтися статті, мета яких – паплюжити репутацію України.



Похорон Дарії Дугіної у Москві / Фото Getty Images

У New York Times вийшла стаття, де стверджується, що американці нібито були шоковані вбивством Дарії Дугіної у Підмосков'ї. Мовляв, це була робота українських спецслужб, яку відразу ж засудили союзники. Мета цієї статті – показати західним читачам, що українські спецслужби нібито пробираються у російський тил та вбивають там цивільних.

Водночас, починає знову підніматися питання Тайваню у тому ключі, що нібито Україна забирає на себе величезну кількість американської зброї, яка наразі також необхідна тайванцям для захисту від вторгнення Китаю. І основний наратив подібних статей завжди такий, що Україна менш важлива для американських інтересів ніж Тайвань. Саме тому Києву нібито слід вже йти на перемовини з Путіним, бо американському ВПК не вистачить потужностей для роботи одразу на два фронти.

Перекручена заява Зеленського

Ймовірно, найбільшу, за останній час, істерію у росіян викликала заява Володимира Зеленського про "превентивний удар" по Росії. Відразу після цих слів президента України офіційні особи Росії та пропаганда почала буквально кричати про те, що Зеленський хоче знищити світ. А нібито величезний ядерний арсенал розташований десь під Бердичевом, а не контролюється з бункера Владіміра Путіна.

До речі, прес-секретарю президента Сергію Нікіфорову навіть довелося пояснювати, що мовилось лише про санкції та військову підтримку. Адже саме такого превентивного удару вимагав Зеленський від Заходу ще до початку повномасштабного вторгнення.

І президент України у цьому питанні абсолютно правий, адже саме військова поразка Росії заколотить останній цвях у домовину кремлівського шантажу, погроз та маніпуляцій. І враховуючи як російський режим хапається за життя на тлі поразки на фронті та скиглить про необхідність перемовин, це точно не ті люди, які готові знищити світ заради своєї неіснуючої ідеології.

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