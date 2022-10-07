В своем обращении к россиянам, где Путин объявлял мобилизацию, он сделал отдельный акцент на том, что его ядерные угрозы – якобы не блеф, а Россия готова применить ядерное оружие для "защиты своего суверенитета".

Полезно знать Осторожно, ИПСО: как распознать и противостоять российским гибридным угрозам

Что же в Кремле понимают под суверенитетом

И казалось бы, даже во время деоккупации всех украинских территорий, включая Крым, никакой угрозы российскому суверенитету нет, ведь условного захвата Москвы в планах украинского командования нет.

Однако следует осознавать, что под суверенитетом Путин понимает существование собственного режима и возможность делать в мире все, что ему вздумается. Этот тезис, который звучит как "Россия – это Путин" неоднократно вбивали в голову россиянам пропагандисты и отдельно озвучивал спикер госдумы России Вячеслав Володин.

Выходит, что в понимании Кремля, если кто-то препятствует воле "царя", несмотря на то, насколько его прихоти преступны и людоедские, это уже нарушение так называемого суверенитета России. И именно такие нарративы россияне пытаются продвигать среди западных политиков и медиа, и закладывают это в свои угрозы.

ИПСО о перемещении ядерного оружия России

На фоне провальной мобилизации и бесконечного количества происходящего в российской армии видео с хаосом, в сети начали появляться кадры, где Россия якобы перемещает или разворачивает свой ядерный арсенал и выбирает цели.

Мгновенно в итальянской газете La Repubblica появилась статья, что с российской базы на учение отошла подлодка "Белгород", способная нести на себе ядерные торпеды "Посейдон". Якобы Россия готовится подводными взрывами вызвать разрушительные цунами, которые, как ранее утверждала их пропаганда, способны затопить британские острова. Впоследствии, по информации той же газеты, субмарина вообще исчезла с радаров НАТО, а это вроде бы должно было означать, что Россия готовится их применить.



Сообщения центра противодействия дезинформации при СНБО Украины

Впоследствии эта информация была опровергнута в центре противодействия информации СНБО Украины, назвав это фейком. В то же время надо понимать, что в современном мире все ядерное оружие как на ладони, и о любом перемещении боеголовок сразу стало бы известно всем западным разведкам.

При этом ни одна из стран, на которую Россия якобы и должна направлять свои ядерные удары, не активизировала дополнительные системы защиты, что также подтверждает, что это всего лишь очередная пугалка Кремля, чтобы посеять панику в мире. Впрочем, Россия рассчитывала именно на ажиотаж в западном обществе и им, к сожалению, все же удалось этого добиться.

Что же такое ИПСО Это меры спецслужб, направленные на формирование нужного нарратива в условиях открытого или скрытого конфликта. Инструментами для этого могут быть фейки, дезинформация, раздувание и раскрутка незначительных эпизодов, манипуляции с трактовками и т.п.



Также ИПСО является скоординированным развертыванием в информационном поле определенного сценария по ряду новостей, заявлений, событий, комментариев экспертов. Это кампании с регулярным повторением тезисов, они могут длиться месяц или дольше. Для достижения цели ИПСО имеют свою динамику, повторяемость. Враг создает манипуляционные информационные пазлы, в расчете на то, что когда человек сам их составит, он поверит в получившеюся у него картину, ведь будет уверен, что самостоятельно пришел к нужным выводам.

Угрозы использования ядерного оружия на фронте

Следом за фантомной субмариной, в сети начали появляться видео и фото, где Россия якобы направляет в сторону линии фронта так называемый "ядерный поезд". В сети сразу же начали пугать тем, что целая колонна техники, которая способна нести на себе ядерные заряды следует по центральной России.



Фото из соцсетей заполонили сеть и посеяли панику

Обратите внимание! Кадры со страшной ядеркой, направляющейся в сторону Украины, были распространены пророссийскими телеграм-каналами. Военную технику, которую Россия перебрасывала к украинской границе еще до начала полномасштабного вторжения, в основном фиксировали обычные россияне, встречавшие эти колонны на дорогах и железных дорогах своих городов.

То есть становится очевидным то, что это делается показательно и распространяется через нужных людей с целью устрашения. При этом даже если предположить, что поезда действительно направляются в сторону Украины, далеко не факт, что там перевозят именно ядерные боезаряды.

Следует также упомянуть, что на российских парадах к 9 мая, по центру Москвы неоднократно проезжали российские ракетные комплексы "Ярс", предназначенные для доставки ядерных боеголовок, однако это были всего-навсего выставочные экспонаты.

Финская граница показала, чего стоят угрозы Кремля

Отдельной и очень показательной историей стали угрозы России и небольшая эскалация на финской границе. Когда стало ясно, что Финляндия и Швеция будут вступать в НАТО, россияне сразу же показательно перегоняли на финскую границу войска, технику и активизировали авиацию в этом районе.

Тогда также начали появляться кадры с колоннами техники и ракетных комплексов, направляющихся в сторону Финляндии. Однако финны, с максимальным хладнокровием, почти не обратили внимание на подобное бряцание оружием. К тому же многие фото и видео оказались фейковыми или устаревшими.

В конце концов Кремль признал свое бессилие, заявив, что якобы вступление этих двух стран в НАТО совершенно не противоречит безопасности России. При этом именно безопасностью Путин частично мотивирует свое вторжение в Украину, требуя разоружения и нейтрального статуса для нашей страны.

Причем же здесь Илон Маск

Настоящей неожиданностью для украинцев стали скандальные заявления Илона Маска по поводу статуса Крыма и "мирных" переговоров с Кремлем. На фоне украинского контрнаступления в Херсонской области и очевидного проигрыша России, Маск вдруг подхватил призывы россиян к переговорам, при этом прямо продвигая российские нарративы на свою 100-миллионную аудиторию.

Вряд ли еще где-то, кроме каналов российской пропаганды и твиттера Илона Маска можно было услышать о так называемой "ошибке Хрущева", то есть передаче Крыма в состав УССР в 1954 году.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Впоследствии Маск пошел еще дальше и начал продвигать старую социологию по выборам 2012 года, что якобы доказывает пророссийскость восточных регионов Украины, потому что тогда в этой части Украины голосовали за Януковича. Конечно, Кремль восхищался инициативой Илона Маска и даже отметил его "заслуги" перед россией.

Below is the electoral map of 2012. Blue is the pro-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Однако, вероятно, Маск всего лишь оказался представителем того западного сообщества, на которое прямо повлияли угрозы и откровенное ИПСО Кремля. Американский миллиардер банально испугался, что его планы колонизировать Марс могут быть разрушены ядерной войной, о которой постоянно торохтит российская верхушка, а поэтому следует все это "быстрее закончить".

Важно! В то же время не следует забывать, что Илон Маск является сторонником изоляционистской политики американских правых. То есть полной концентрации на внутренней повестке и игнорировании мировых проблем. Изоляционисты буквально считают, что Европа тянет из США деньги и ресурсы, чтобы решать свои бесконечные проблемы, а Америка может спокойно существовать без этих международных конфликтов.

Кремль давит на западное общество

Российская верхушка поняла, что запугать украинцев уже не получается. Все их рассказы о ядерном ударе, подрыве электростанций или мобилизации, которая преломит ход войны, совершенно не воспринимаются нашим обществом.

Именно поэтому Россия изо всех сил пытается переключить свой информационный удар на Запад. За последнюю неделю в ведущих западных СМИ начали появляться статьи, цель которых – порочить репутацию Украины.



Похороны Дарьи Дугиной в Москве / Фото Getty Images

В New York Times вышла статья, где утверждается, что американцы якобы были в шоке от убийства Дарии Дугиной в Подмосковье. Мол, это была работа украинских спецслужб, которую сразу же осудили союзники. Цель этой статьи – показать западным читателям, что украинские спецслужбы пробираются в российский тыл и убивают там гражданских.

В то же время, начинает снова подниматься вопрос Тайваня в том ключе, что якобы Украина забирает на себя огромное количество американского оружия, которое также необходимо тайванцам для защиты от вторжения Китая. И основной нарратив подобных статей всегда таков, что Украина менее важна для американских интересов, чем Тайвань. Именно поэтому Киеву якобы следует уже идти на переговоры с Путиным, потому что американскому ВПК не хватит мощностей для работы сразу на два фронта.

Перекрученное заявление Зеленского

Вероятно, самую большую, за последнее время, истерию у россиян вызвало заявление Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по России. Сразу после этих слов президента Украины, официальные лица России и пропаганда стали буквально кричать о том, что Зеленский хочет уничтожить мир. А якобы огромный ядерный арсенал расположен где-то под Бердичевым, а не контролируется из бункера Владимира Путина.

Кстати, пресс-секретарю президента Сергею Никифорову даже пришлось объяснять, что речь шла только о санкциях и военной поддержке. Ведь именно такой превентивный удар требовал Зеленский от Запада еще до начала полномасштабного вторжения.

И президент Украины в этом вопросе абсолютно прав, ведь именно военное поражение России забьет последний гвоздь в гроб кремлевского шантажа, угроз и манипуляций. И учитывая, как российский режим хватается за жизнь на фоне поражения на фронте и скулит о необходимости переговоров, это точно не те люди, которые готовы уничтожить мир ради своей несуществующей идеологии.

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