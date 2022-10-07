Оскільки в нього немає справжніх союзників, а зброю він може купувати хіба в Ірану. На відміну від нашої держави, яка має підтримку партнерів. Таку думку 24 каналу озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

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Путіну залишається тільки блеф

Залишається тільки блеф, тобто залякування й шантаж атомною бомбою або, не дай Боже, демонстрація серйозності цього блефу,

– зазначив російський політолог.

Він наголосив, що стратегічний ядерний удар буде швидкою катастрофою для значної частини Північної півкулі. Однак врешті Росія програє, тому що вона одна й увесь світ проти неї. Якщо ж російський президент застосує тактичну ядерну зброю по території України, то буде відповідь наших союзників.

На його думку, Захід не буде бити по території Росії, хіба, якщо відчують небезпеку застосування стратегічної ядерної зброї. Ймовірніше, відповідь буде по військах країни-агресорки на захоплених територіях – вони будуть знищені.

"Сполучені Штати дали зрозуміти, що використання ядерної зброї – це "червона лінія" за якою настане "акція відплати", – зауважив Орєшкін.

Повний стрім з Дмитром Орєшкіним: дивіться відео

"Путін – загнаний у кут щур"

Ситуація з ядерною зброєю безвихідна і цим небезпечна, оскільки сам Путін неодноразово говорив, що загнаний у кут щур стає небезпечним,

– підкреслив російський політолог.

На його думку, наразі Захід зайнятий тим, щоб мінімізувати небезпеку, що йде від "загнаного у кут щура". Крім того, те, що російський президент з початку повномасштабної війни брязкає ядерною зброєю свідчить про те, що він розуміє – вона корисна, поки він не використав її.

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