Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, потрібно чітко усвідомлювати, що росія дійсно може застосувати ядерну зброю. Однак це не має стати приводом до капітуляції України чи капітуляції в підтримці серед міжнародних партнерів.

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Якщо дійде до ядерної війни – це кінець

Якщо Захід поведеться на шантаж путіна і припинить постачати зброю, то Україна в результаті програє. Це не зупинить диктатора, і він таким ж чином зможе шантажувати й інші держави.

Під впливом цієї загрози застосування ядерної зброї, якщо теоретично путін підійде до кордонів Фінляндії чи країн Балтії, вони теж тоді повинні приєднатися до його території? За такою логікою він дійде до Лісабона. І говоритиме, що в нього ядерна зброя,

– зазначив Вігірінський.

Якщо ядерний шантаж спрацює, то фактично світ повернеться до епохи, коли поняття суверенітету держав було нічим, а все вирішувала військова сила. У цьому випадку все одно настане момент, коли зіткнуться інші ядерні держави. А така війна поставить крапку в існуванні планети. Саме тому ніхто не хоче застосовувати ядерну зброю.

На думку Вігірінського, аргумент ядерної зброї – це буде останнє в цілому ряді намагань росії посадити Україну за стіл переговорів, щоб нав'язати свою позицію. Окупанти спробують змусити Київ капітулювати або заморозити війну.

В разі останнього варіанту це дозволить росії відновити економіку, підтягнути резерви, покращити стан армії та через 10 – 15 років знову повернутися до відкритої війни.

Тому піддаватися на цей шантаж не можна. Ні нам. Ні партнерам,

– наголосив Вігірінський.

Вігірінський про ядерний шантаж росії: дивіться відео

Нагадаємо, 21 вересня путін у своєму зверненні оголосив так звану "часткову мобілізацію" в росії. А також пригрозив світу застосувати ядерну зброю.

Дещо раніше, 17 вересня, президент США Джо Байден попередив путіна – якщо він застосує ядерну або хімічну зброю, то будуть серйозні наслідки.