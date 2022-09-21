путін заявив, що при загрозі використає ядерну зброю

У своїй "промові" путін наголосив, що не блефує. Заява про застосування ядерної зброї у відповідь на "погрози" Заходу прозвучала під час оголошення диктатором часткової мобілізації в росії.

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Тим хто дозволяє собі такі заяви, хочу нагадати, що наша країна має різні засобами масового ураження, а по окремим компонентам і більш сучасні. При загрозі територіальній цілісності нашої країни, ми безумовно використаємо всі наявні у нашому розпорядженні засоби. Це не блеф! Громадяни росії можуть бути впевнені, що цілісність нашої батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені,

– зазначив путін.

Російський диктатор похизувався, що в росії ядерне озброєння перевершує озброєння країн НАТО.

Путін оголосив часткову мобілізацію: коротко

За словами путіна, відсьогодні – 21 вересня – у росії оголошено часткову мобілізацію. Відтак, на службу відправлять тих, хто:

перебуває у запасі та тих, хто проходив службу;

має певні військово-облікові спеціальності;

також має військовий досвід.

Путін запевнив, що набрані на службу спочатку проходитимуть військову підготовку. Мовляв, лише після цього їх відправлять до військової частини.

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