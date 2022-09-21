путін заявив, що при загрозі використає ядерну зброю
У своїй "промові" путін наголосив, що не блефує. Заява про застосування ядерної зброї у відповідь на "погрози" Заходу прозвучала під час оголошення диктатором часткової мобілізації в росії.
Увага Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні
Тим хто дозволяє собі такі заяви, хочу нагадати, що наша країна має різні засобами масового ураження, а по окремим компонентам і більш сучасні. При загрозі територіальній цілісності нашої країни, ми безумовно використаємо всі наявні у нашому розпорядженні засоби. Це не блеф! Громадяни росії можуть бути впевнені, що цілісність нашої батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені,
– зазначив путін.
Російський диктатор похизувався, що в росії ядерне озброєння перевершує озброєння країн НАТО.
Путін оголосив часткову мобілізацію: коротко
За словами путіна, відсьогодні – 21 вересня – у росії оголошено часткову мобілізацію. Відтак, на службу відправлять тих, хто:
- перебуває у запасі та тих, хто проходив службу;
- має певні військово-облікові спеціальності;
- також має військовий досвід.
Путін запевнив, що набрані на службу спочатку проходитимуть військову підготовку. Мовляв, лише після цього їх відправлять до військової частини.
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