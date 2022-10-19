Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголосив, що це скоріше риторичне питання, оскільки ядерна зброя – це передусім інструмент стримування.
Увага США та НАТО завдадуть превентивний удар по Росії у випадку ядерної загрози, – полковник запасу
Ядерна зброя в будь-якій країні світу – це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично застосувати ядерну зброю? Теоретично – можуть,
– зазначив Буданов.
Однак, наголосив, що це тільки пришвидшить розпад Росії, і на думку Буданова, у Кремлі це знають і розуміють.
"Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", – додав головний розвідник.
Пояснення ядерних навчань: що відбувається в Росії та НАТО
Буданов зауважив, що зараз в Росії тривають щорічні ядерні навчання, цього року вони називаються "Гром-2022". Вони проходять майже синхронно з аналогічними натовськими навчаннями.
Проте кульмінація "тренувань" стратегічних ядерних сил Росії намічена одразу після завершення активної фази навчань НАТО, з єдиною метою – показати, що "ми можемо більше",
– пояснив Кирило Буданов.
Так за даними розвідника, Росія у ході навчань планує запуски з 3-х ядерних підводних ракетоносіїв, запуск гіперзвукової ракетної зброї, запуск міжконтинентальних балістичних ракет, запуск РС-28, а також використання стратегічних неядерних сил, літаків стратегічної та дальньої авіації, "Іскандерів", пуски "Калібрів".
Коротко про ядерні погрози Путіна
- Володимир Путін 21 вересня вкотре пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що Росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава Кремля наголосив, що не блефує.
- В Офісі Президента вважають, що на ймовірні дії Росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати Кремль від агресивних намірів.
- На пресконференції в ООН Сєргєй Лавров став погрожувати "ядерною доктриною". Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через псевдореферендуми території України.
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