Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголосив, що це скоріше риторичне питання, оскільки ядерна зброя – це передусім інструмент стримування.

Увага США та НАТО завдадуть превентивний удар по Росії у випадку ядерної загрози, – полковник запасу

Ядерна зброя в будь-якій країні світу – це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично застосувати ядерну зброю? Теоретично – можуть,
– зазначив Буданов.

Однак, наголосив, що це тільки пришвидшить розпад Росії, і на думку Буданова, у Кремлі це знають і розуміють.

"Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", – додав головний розвідник.

Пояснення ядерних навчань: що відбувається в Росії та НАТО

Буданов зауважив, що зараз в Росії тривають щорічні ядерні навчання, цього року вони називаються "Гром-2022". Вони проходять майже синхронно з аналогічними натовськими навчаннями.

Проте кульмінація "тренувань" стратегічних ядерних сил Росії намічена одразу після завершення активної фази навчань НАТО, з єдиною метою – показати, що "ми можемо більше",
– пояснив Кирило Буданов.

Так за даними розвідника, Росія у ході навчань планує запуски з 3-х ядерних підводних ракетоносіїв, запуск гіперзвукової ракетної зброї, запуск міжконтинентальних балістичних ракет, запуск РС-28, а також використання стратегічних неядерних сил, літаків стратегічної та дальньої авіації, "Іскандерів", пуски "Калібрів".

Коротко про ядерні погрози Путіна

  • Володимир Путін 21 вересня вкотре пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що Росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава Кремля наголосив, що не блефує.
  • В Офісі Президента вважають, що на ймовірні дії Росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати Кремль від агресивних намірів.
  • На пресконференції в ООН Сєргєй Лавров став погрожувати "ядерною доктриною". Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через псевдореферендуми території України.

Більше про ймовірні наслідки для Росії після використання ядерної зброї: дивіться у відео