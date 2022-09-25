Лавров в ООН погрожував "ядерною доктриною"

От такі зміни очікують окуповані українські землі, якщо їх впишуть у конституцію росії. Про все це лавров говорив на пресконференції в ООН, а його слова розтиражували російські пропагандистські ЗМІ.

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За його словами, уся територія російської федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в конституції росії, безумовно, перебуває під повним захистом держави. Мовля в, "усі закони, доктрини, включно з ядерною, концепції та стратегії росії поширюються на всю її територію". Також лавров прокоментував заяву про неминучу відповідь США у разі "приєднання" до росії окупованих територій. Мовляв, "займатися якимись похмурими прогнозами" у нього бажання немає. Водночас лавров заявив, що, "поставляючи зброю Києву, США, Євросоюз і НАТО не претендують на статус нейтральних, і не можуть стверджувати, що не беруть участі в конфлікті".

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував такі абсурдні заяви лаврова. Він наголосив, що Україна не піддасться, і закликав світ не терпіти таких погроз.

Абсолютно неприпустимі заяви путіна і лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і ясно дати зрозуміти росії, що така риторика поставить світ під загрозу і ніхто її не буде терпіти,

– заявив він.