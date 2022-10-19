Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что это скорее риторический вопрос, поскольку ядерное оружие – это, прежде всего, инструмент сдерживания.
Внимание США и НАТО нанесут превентивный удар по России в случае ядерной угрозы – полковник запаса
Ядерное оружие в любой стране мира это средство сдерживания. Это в принципе не оружие, а инструмент стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут,
– отметил Буданов.
Однако подчеркнул, что это только ускорит распад России, и, по мнению Буданова, в Кремле это знают и понимают.
"Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", – добавил главный разведчик.
Объяснение ядерных учений: что происходит в России и НАТО
Буданов отметил, что сейчас в России продолжаются ежегодные ядерные учения, в этом году они называются "Гром-2022". Они проходят почти синхронно с аналогичными натовскими учениями.
Однако кульминация "тренировок" стратегических ядерных сил России намечена сразу после завершения активной фазы учений НАТО, с единственной целью – показать, что "мы можем больше",
– объяснил Кирилл Буданов.
Так, по данным разведчика, Россия в ходе учений планирует запуски с 3-х ядерных подводных ракетоносителей, запуск гиперзвукового ракетного оружия, запуск межконтинентальных баллистических ракет, запуск РС-28, а также использование стратегических неядерных сил, самолетов стратегической и дальней авиации, "Искандеров", пуски "Калибров".
Коротко о ядерных угрозах Путина
- Владимир Путин 21 сентября в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что Россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава Кремля подчеркнул, что не блефует.
- В Офисе Президента считают, что на вероятные действия России должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать удерживать Кремль от агрессивных намерений.
- На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров стал угрожать "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через псевдореферендумы территории Украины.
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