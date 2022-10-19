Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что это скорее риторический вопрос, поскольку ядерное оружие – это, прежде всего, инструмент сдерживания.

Внимание США и НАТО нанесут превентивный удар по России в случае ядерной угрозы – полковник запаса

Ядерное оружие в любой стране мира это средство сдерживания. Это в принципе не оружие, а инструмент стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут,

– отметил Буданов.

Однако подчеркнул, что это только ускорит распад России, и, по мнению Буданова, в Кремле это знают и понимают.

"Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", – добавил главный разведчик.

Объяснение ядерных учений: что происходит в России и НАТО

Буданов отметил, что сейчас в России продолжаются ежегодные ядерные учения, в этом году они называются "Гром-2022". Они проходят почти синхронно с аналогичными натовскими учениями.

Однако кульминация "тренировок" стратегических ядерных сил России намечена сразу после завершения активной фазы учений НАТО, с единственной целью – показать, что "мы можем больше",

– объяснил Кирилл Буданов.

Так, по данным разведчика, Россия в ходе учений планирует запуски с 3-х ядерных подводных ракетоносителей, запуск гиперзвукового ракетного оружия, запуск межконтинентальных баллистических ракет, запуск РС-28, а также использование стратегических неядерных сил, самолетов стратегической и дальней авиации, "Искандеров", пуски "Калибров".

Справка. 17 октября в Европе стартовали ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию под названием Steadfast Noon. Они продлятся до 30 октября. Будут задействованы до 60 самолетов разных типов из 14 стран НАТО, в том числе американские стратегические бомбардировщики.

Коротко о ядерных угрозах Путина

Владимир Путин 21 сентября в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что Россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава Кремля подчеркнул, что не блефует.

В Офисе Президента считают, что на вероятные действия России должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать удерживать Кремль от агрессивных намерений.

На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров стал угрожать "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через псевдореферендумы территории Украины.

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