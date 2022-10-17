Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він також зазначив, що у відповідь на російські залякування, ці країни можуть застосувати удар на випередження, звісно – не ядерний.
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Після того, як буде зафіксований факт, що Росія переміщує ядерну зброю – вдарять так, що росіяни більше не зможуть зібрати ядерний заряд,
– каже Світан.
Детальніше про ймовірні наслідки для Росії після використання ядерної зброї: дивіться відео
За словами фахівця, навіть не стільки мова про Україну, вже мовитиметься про неможливість застосування ядерної зброї по території Європи.
Кремлівський карлик не припиняє шантажувати ядерною зброєю
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- На пресконференції в ООН Сєргєй Лавров став погрожувати "ядерною доктриною". Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через псевдореферендуми території України.