На ймовірні дії росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати москву від агресивних намірів. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Не проблема України"

Подоляк вважає, що можливе рішення росії щодо застосування ядерної зброї не є проблемою України.

Це проблема глобального суспільства і так званого "ядерного клубу держав". Є доктрина "ядерного стримування". Тобто жодна держава не може використовувати ядерну зброю для того, щоб отримати собі частку суверенної території. Цю доктрину підтримала в тому числі росія. Ядерна зброя доктринально є лише зброєю стримання,

– пояснив радник керівника ОП.

За його словами, якщо справді щось загрожуватиме суверенітету росії на міжнародно визнаних територіях в рамках міжнародного права, тоді вона може її використати – для захисту цих земель.

"Але точно росія не може використати ядерну зброю, якщо вона воює конвенційно, захоплює частку території іншої держави. Тоді інші ядерні країни повинні наголосити на тому, що має бути негайно використана ядерна зброя як стримування росії", – розповів він.

На його думку, мова йтиме про негайний превентивний ядерний удар по "центрам прийняття рішень" і "центрам пусків".

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Система (не)працює

Подоляк підкреслив, що росія своїми діями демонструє для інших країн, які мають ядерну зброю, що у сучасному світі "можна спокійно заходити будь-куди, щось забирати й потім використовувати ядерну зброю для "захисту" того, що незаконно забрали".

А це не лише цивілізовані країни, а й країни зі специфічними чи не стабільними політичними системами. І це ламає контури глобальної безпеки більше, ніж все, що сьогодні робить росія. Це вже не питання військових альянсів, не питання кордонів чи територіальної цілісності, це питання ядерної глобальної безпеки,

– зауважив чиновник.

На його погляд, ядерні держави все чудово розуміють й зараз відпрацьовують алгоритм, щоб пояснити росії всі наслідки від удару ядерною зброєю по ній.

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Непропорційні заяви Заходу

Водночас Подоляк поставив під сумнів заяви генерала американської армії Бена Ходжеса, який пригрозив росії тим, що США нібито знищать чорноморський флот, якщо та застосує ядерну зброю проти України.

Мені здається, що треба більш амбітні цілі ставити. Бо це трошки дивно виглядає. Чорноморський флот, якщо все йтиме за нашим планом, Україна сама зможе знищити – без використання зброї масового ураження,

– пояснив радник Єрмака.

За його словами, в Україні хочуть, щоб аналітична спроможність світу була "більш суттєвою".

"Щоб вони й математику більш принципово розраховували, і психологію війни, і наслідки війни, і взагалі говорили більш адекватні речі. Бо розмінювати ядерний удар по чорноморському флоту, який вже наполовину знищений Україною... Це виглядає дивно і говорить про аналітичну неспроможність світу", – резюмував Подоляк.

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