Не залишилася осторонь і її колега ольга скабєєва. Вони озвучили свої дурні ультиматуми. Про це на стрімі, який транслював 24 канал, сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Так, захарова заявила, що передачею зброю США перетнуть "червону лінію", на що росія буде змушена "відреагувати". Своєю чергою, скабєєва уточнила, що мовиться про знищення бази Рамштайн.

"Ми вдаримо по Німеччині, по Берліну. Виросла ваша подружка. У них (захарової та скабєєвої – 24 канал) відбувається певне змагання щодо значущості", – сказав публіцист.

Піонтковський зауважив, що жоден чоловік у путінській адміністрації не насмілився озвучити подібні погрози. Очевидно, бояться лави підсудних та петлі.

У петлю штовхають баб – і захарову, і скабєєву. Бабський ультиматум озвучений. Але це дурість,

– сказав він.

Пентагон готується

Російський публіцист запевняє, що у Пентагоні з нетерпінням чекають, щоб шматочок російської ракети впав на території Польщі або Румунії. "Усе! В них стаття 5, вводяться їхні конвенціональні сили", – наголосив Піонтковський.

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