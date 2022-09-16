Утім, сприймати заяви захарової серйозно не варто. США не зважатиме на абсурдні погрози окупантів. Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Чому далекобійні ракети необхідні Україні

Він зауважив, у США є своя кваліфікація участі в конфлікті. Так, американці дійсно не хочуть, щоб її кваліфікували як пряму участь, але керуються вони не тим, що говорить захарова чи будь-хто інший, а власними уявленнями, власним законодавством та власними інтересами.

За словами Мусієнка, все більше партнерів України, зокрема США, впевнюються у можливостях української перемоги. Відтак, є розуміння, що без далекобійних ракет нам не обійтися – вони необхідні, аби наближати перемогу. А тому експерт вважає, що Україна все ж отримає ракети ATACMS.

"Питання можливостей і спроможностей полягає у тому, що в будь-якому випадку для захисту України, захисту Європи і унеможливлення російської агресії в майбутньому нам потрібні далекобійні системи. Поки ми не покажемо росіянам, що можемо завдавати потужних ударів по їхньому тилу не просто на окупованих територіях, а й на території росії, і це будуть нищівні, ефективні, високоточні удари по їхніх військових об'єктах, доти ми не досягнемо бодай якогось паритету",

– підкреслив він.

Крім того, отримання на озброєння України ракет більшої дальності, має й психологічний аспект. Він працює так само, як у тимчасово окупованому Криму. Щойно туди почало "прилітати", то й обстановка змінилася – стало більше українських пісень, окупанти стали розгубленіші, на Кримський міст з'явилися затори і так далі.

Це індикатор – як тільки ворог бачить спроможності і сили, одразу зовсім інша реакція. Тому я думаю і щиро хочу вірити, що ракети ATACMS – це виключно питання часу, але точно не питання того, що сказала чи подумала захарова в стані алкогольного сп'яніння чи на тверезу. Це точно не буде братися до уваги,

– переконаний Мусієнко.

Чому погрозам росії не слід вірити

Експерт нагадав, що остання заява захарової – це далеко не перша погроза Заходу та застереження від постачання зброї Україні за час повномасштабної війни. Вони лунали і від мєдвєдєва, і від лаврова, нєбензі, анотонова та інших російських діячів.

"Вони дуже часто говорять, роблять різні заяви, різні погрози. Утім, це жодним чином не зриває дуже потрібну нам підтримку наших союзників. Зброя все одно постачається, хоча до цього заяви робилися", – наголосив Мусієнко.

Він зауважив, що такий самий ґвалт здіймався, коли постачалися системи HIMARS або просто оголошувалося, що Україна їх отримає. Країна-агресорка кричала про рішучі дії, про те, що росія буде розбивати натівські конвої зі зброєю, завдавати ударів, вживати заходів. Але жодним чином на постачання озброєння ці заяви не вплинули.

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Зауважимо, не лише марія захарова останніми днями відзначилася абсурдними заявами. речник путіна пєсков цинічно заявив, що проєкт гарантій безпеки України, який розробили в Києві, робить "спєцапєрацию" ще "актуальнішою". Його обурило те, що Україна не відмовилася від курсу на членство в НАТО, а отже головна "загроза" для росії зберігається. Пєсков відмовляється розуміти, чому Україна не відкидає нейтральний статус.