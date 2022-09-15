Про це заявив високопосадовець адміністрації Джо Байдена, посилаючись на розсекречені дані американської розвідки. Зокрема, США очікують, що в найближчі місяці росія буде використовувати приховане політичне фінансування, щоб підірвати санкції проти неї.

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З 2014 року росія перерахувала понад 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям

Американський посадовець розповів журналістам про аналіз групою розвідників США зусиль росії щодо впливу на політику інших країн. За його словами, з 2014 року росія перерахувала понад 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям, чиновникам і політикам у понад 20 країнах.

Чиновник на умовах анонімності наголосив, що ці зусилля є "спробою маніпулювати демократіями зсередини".

Ми вважаємо, що це лише верхівка айсберга, і ми взаємодіємо з союзниками та партнерами, щоб зібрати більше інформації про цю загрозу,

– сказав представник адміністрації Байдена.

Чиновник не уточнив, на які саме країни спрямовані зусилля російського впливу та не надав конкретних доказів, які б підтверджували звинувачення у таємному фінансуванні.

Зазначається, що, ймовірно, йшлося про ультраправі партії у країнах Євросоюзу, які прихильні до політики путіна та негативні щодо ЄС та НАТО. Йдеться про Францію, Італію, Австрію та Німеччину.

Повідомляється, що США розсекречують деяку інформацію через очікування, що в найближчі місяці росія буде "все більше вдаватися до своїх засобів прихованого впливу".

Посадовець зазначив, що засекречена інформація передається країнам, щоб допомогти їм протистояти впливу москви.

Ми повідомляємо цим іноземним партіям та кандидатам, що якщо вони таємно приймають російські гроші, ми можемо і будемо це викривати,

– резюмував посадовець адміністрації Байдена.

Росія намагається впливати на внутрішньополітичні процеси за кордоном

Раніше журналісти CNN з посиланням на посадовця адміністрації Джо Байдена повідомили про те, як росія намагалася вплинути на політиків та інших офіційних осіб за кордоном.

У повідомленні також згадувалося про 300 мільйонів доларів. Повідомлялося, що росіяни робили щедрі подарунки та виплати готівкою чи у криптовалюті.

Високопосадовець адміністрації Байдена відмовився повідомити, скільки грошей, як вважається, росія витратила в Україні.

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