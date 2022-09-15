У США представили законопроєкт про визнання росії спонсоркою тероризму

Його підготували сенатори, що представляють обидві парламентські партії – демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем. Якщо документ ухвалять, то це дозволятиме подавати позови до судів США за дії москви в Україні.

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Представляючи законопроєкт, сенатор Блюменталь пояснив його необхідність та актуальність убивствами мирних українців та іншими проявами жорстокості, що супроводжують російське вторгнення в Україну.

Другий співавтор законопроєкту сенатор Грем підкреслив, що включення росії до списку держав-спонсорів тероризму стане переконливим свідченням американської підтримки як Києву, так і іншим союзникам США. Водночас, за його словами, це дозволить запроваджувати проти росії жорсткі санкції.

При цьому наразі невідомо, коли законопроєкт буде винесений на голосування.

Конгрес і адміністрація Байдена проти визнання

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс розповів, що конгрес і адміністрація Байдена обговорюють застосування щодо росії санкцій, аналогічних обмеженням, що накладаються на держави-спонсорів тероризму.

Держдепартамент оцінює всі факти стосовно закону США про держави-спонсори тероризму, але не хотів би проголошувати росію такою. Можливі непередбачені наслідки оголошення. Такий крок міг би стати на заваді вивезенню українського зерна з портів. Ми вважаємо, що є якісніші методи,

— заявив Прайс.

За словами Прайса, адміністрація Байдена продовжуватиме обговорювати "аналогічні заходи".

До слова, 6 вересня президент США Джо Байден заявив, що США не визнаватимуть росію спонсором тероризму. У Білому домі згодом пояснили, що це нібито може мати негативні наслідки.