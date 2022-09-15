У США представили законопроєкт про визнання росії спонсоркою тероризму
Його підготували сенатори, що представляють обидві парламентські партії – демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем. Якщо документ ухвалять, то це дозволятиме подавати позови до судів США за дії москви в Україні.
Може зацікавити Зеленський у розмові з Блінкеном порушив питання офіційного визнання росії країною-терористом
Представляючи законопроєкт, сенатор Блюменталь пояснив його необхідність та актуальність убивствами мирних українців та іншими проявами жорстокості, що супроводжують російське вторгнення в Україну.
Другий співавтор законопроєкту сенатор Грем підкреслив, що включення росії до списку держав-спонсорів тероризму стане переконливим свідченням американської підтримки як Києву, так і іншим союзникам США. Водночас, за його словами, це дозволить запроваджувати проти росії жорсткі санкції.
При цьому наразі невідомо, коли законопроєкт буде винесений на голосування.
Конгрес і адміністрація Байдена проти визнання
Представник Держдепартаменту США Нед Прайс розповів, що конгрес і адміністрація Байдена обговорюють застосування щодо росії санкцій, аналогічних обмеженням, що накладаються на держави-спонсорів тероризму.
Держдепартамент оцінює всі факти стосовно закону США про держави-спонсори тероризму, але не хотів би проголошувати росію такою. Можливі непередбачені наслідки оголошення. Такий крок міг би стати на заваді вивезенню українського зерна з портів. Ми вважаємо, що є якісніші методи,
— заявив Прайс.
За словами Прайса, адміністрація Байдена продовжуватиме обговорювати "аналогічні заходи".
До слова, 6 вересня президент США Джо Байден заявив, що США не визнаватимуть росію спонсором тероризму. У Білому домі згодом пояснили, що це нібито може мати негативні наслідки.
Раніше – США послабили санкції проти росії: дивіться відео