Про це йдеться у повідомленні CNN з посиланням на посадовця адміністрації Джо Байдена, який володіє відповідними даними розвідслужб. Росія намагалася вплинути на політиків та інших офіційних осіб за кордоном.

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США поділилися даними з державами, проти яких були спрямовані дії росії

У повідомленні йдеться, що розвідка встановила, що росія за цей період таємно переказала понад 300 мільйонів доларів і "планувала перерахувати ще сотні мільйонів іноземним політичним партіям, посадовцям і політикам у більш як двох десятках країн на чотирьох континентах".

Джерело CNN додало, що не всі випадки грошових переказів були виявлені.

Американський посадовець пояснив, що у такий спосіб кремль намагався посилити конкретні партії та підірвати демократію в тих чи інших країнах. За його словами, США поділилися цими даними з державами, проти яких були спрямовані відповідні дії з боку росії.

Представник адміністрації Байдена сказав, що намагання росії впливати на внутрішньополітичну ситуацію в інших країнах є "глобальним явищем, яке потребує скоординованих дій". Посадовець наголосив, що партії, які приймають гроші від росії, будуть викриті.

Російський прихований політичний вплив становить серйозну проблему для США,

– заявив представник адміністрації США.

CNN повідомляє, що держсекретар Ентоні Блінкен розіслав висновки розвідувального співтовариства посольствам по всьому світові.

Таке втручання росії було задокументовано у балканських країнах – Боснії та Герцеговині, Чорногорії й Албанії.

"Росія має подвійну вигоду від прихованого політичного фінансування: вплив на осіб та партії, які отримують гроші, та збільшення ймовірності того, що ці партії краще проведуть виборчі кампанії. Приховані відносини між цими партіями та їхніми російськими благодійниками підривають цілісність демократичних інститутів та віру громадськості в них", – наголосив Блінкен.

Держсекретар розкрив, як росія втручається у внутрішньополітичні процеси в інших країнах. Йдеться про щедрі подарунки, виплати готівкою чи у криптовалюті, рух коштів через підставні компанії та аналітичні центри, а також використання рахунків та ресурсів посольств росії.

У США не розкривають, скільки росія витратила в Україні

Видання Associated Press також повідомило, що Держдепартамент США оприлюднив дипломатичну телеграму, яка була відправлена ​​в понеділок до багатьох посольств і консульств США за кордоном.

У телеграмі не називаються конкретні російські цілі, але йдеться про те, що США надають секретну інформацію окремим країнам з цього приводу. Високопосадовець адміністрації відмовився повідомити, скільки грошей, як вважається, росія витратила в Україні.

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