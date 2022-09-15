Як у росії відреагували на напрацювання Києва щодо гарантій безпеки

Речник владіміра путіна дмітрій пєсков нахабно заявив, що проєкт гарантій безпеки України робить так звану "спецоперацію" ще більше "актуальною".

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Пєсков обурюється, що у цьому документі Україна не відмовилася від курсу на членство в НАТО. Мовляв, головна "загроза" для росії так і лишається. Також маріонетка путіна не розуміє, чому Україна не відкидає нейтральний статус.

Навряд чи хтось може дати Україні більшу гарантію безпеки, ніж керівництво цієї країни. Тільки керівництво цієї країни має вчинити дії, які відповідно ліквідують загрозу для росії. Вони чудово знають, які це мають бути дії,

– нахабно сказав пєсков.

Під цими "діями" він, швидше за все, мав на увазі капітуляцію України та відмову від всіх наших прагнень. Однак саме Збройні Сили України останнім часом відзначаються успішними наступами, а не росіяни. То ж не кремлівські агресори вирішуватимуть, які документи буде підписувати України.

До речі, пєсков не забув і про погрози. Він заявив, що росія "негативно" відреагує, якщо партнери України підпишуть ці гарантії.

Що відомо про гарантії безпеки для України

13 вересня в Офісі Президента презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України. У них є заклик до створення Київського безпекового договору. Гарантами України могли б стати Велика Британія, США, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, а також країни Північної, Центральної та Східної Європи та балтійські держави.

Ці держави мають негайно відреагувати у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, вони повинні здійснювати багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, надавати зброю, розвідувальну підтримку тощо.

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