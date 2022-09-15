Как в россии отреагировали на наработки Киева по гарантиям безопасности

Спикер владимира путина дмитрий песков нагло заявил, что проект гарантий безопасности Украины делает так называемую "спецоперацию" еще более "актуальной".

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Песков возмущается тому, что в этом документе Украина не отказалась от курса на членство в НАТО. Мол, главная "угроза" для россии так и остается. Также марионетка путина не понимает, почему Украина не исключает нейтральный статус.

Вряд ли кто-нибудь может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, соответственно ликвидирующие угрозу для россии. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия,

– нагло сказал песков.

Под этими действиями он, скорее всего, имел в виду капитуляцию Украины и отказ от всех наших стремлений. Однако именно Вооруженные Силы Украины в последнее время отличаются успешными наступлениями, а не россияне. Так что не кремлевские агрессоры будут решать, какие документы будет подписывать Украина.

Кстати, песков не забыл и об угрозах. Он заявил, что россия "отрицательно" отреагирует, если партнеры Украины подпишут эти гарантии.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

13 сентября в Офисе Президента презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. У них есть призыв к созданию Киевского договора безопасности. Гарантами Украины могли бы стать Великобритания, США, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной, Центральной и Восточной Европы и балтийские государства.

Эти государства должны немедленно отреагировать в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, они должны осуществлять многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, предоставлять оружие, разведывательную поддержку.

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