Таким чином в росії все частіше лунають заяви про те, що потрібна загальна мобілізація. А диванні росіяни через це панікують і бояться, інформує 24 канал.

До теми Прихована мобілізація в росії дійшла і до москви: військовий експерт про "успіхи" окупантів

Комуністи хочуть мобілізації

Російський комуніст геннадій зюганов на засіданні в держдумі назвав "спецоперацію" в Україні війною і закликав до загальної мобілізації.

Мовляв, "спеціальна військова операція" відрізняється від війни, бо її можна припинити будь-якої миті. Війна закінчується або перемогою, або поразкою. Він звичайно не сказав, що нашою перемогою. Натомість казав нісенітниці про те, що програти її росія нібито не має права. Цим і пояснив, що потрібна повна мобілізація країни.

Напередодні ще один комуніст михайло матвєєв запропонував губернаторам та депутатам записуватись на фронт добровольцями.

путін не збирається впроваджувати мобілізацію

Прессекретар путіна дмітрій пєсков казав, що в кремлі не обговорюється питання повної чи часткової мобілізації військовозобов'язаних.

Мовляв, наразі про таке мова не йде.

У росії триває прихована мобілізація

Наші розвідники повідомляли, що росія проводить приховану мобілізацію. За їх даними, якщо раніше це відбувалося у віддалених регіонах країни, то тепер вже дійшло до московської та ленінградської областей.

Така ситуація складається на тлі виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України – бурятії, туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів. Тож кремль змушений активізуватись в "центральних областях".

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