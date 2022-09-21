У москві розраховують, що США, Британія та Франція злякаються дій кремля через можливу тотальну ядерну війну. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

Зверніть увагу Чому росія почала знову погрожувати ядерними ударами: пояснення політолога

"Ядерна дилема"

Експерт зазначив, що на сьогодні не так важливо, куди може скинути атомну бомбу путін.

Куди б він не вдарив, ця вся війна закінчиться приблизно за 11 хвилин. Він кудись ударить по Україні. Куди саме – невідомо. Після цього американці або британці завдадуть удару, як вони обіцяли, по росії. У цей момент запустяться стратегічні сили та все – вперед, пішла вся війна... Путін навіть не дізнається, чим все закінчиться,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, можливий удар буде саме по Україні, позаяк очільник кремля вважає, що якщо він ударить по нашій країні, то Захід, буцімто, на це ніяк не відповість.

"Він на це розраховує: що на Заході злякаються у відповідь завдавати удару по росії. Мовляв, навіщо американці страждатимуть заради України? Він розуміє, що якщо він ударить по Америці навіть однією невеликою ракетою, то одразу відповідь буде через тотальний ядерний удар", – вважає Шейтельман.

Читайте також Божевілля, – Папа Римський відреагував на ядерний шантаж путіна

На його думку, у такій ситуації ядерний потенціал, що є в американців, британців та французів – "полетить у бік росії".

"Тому путін розраховує, що ті "як завжди" не відповідатимуть. У цьому вся ідея. І якщо росія вдарить, а Захід не відповість – для кремля все гаразд. Він виграє війну. А якщо Захід відповість – тоді росія перестане існувати. Якщо ракета буде невеликої потужності, вона їх не зачепить... Це цілком реалістична історія", – обґрунтував оглядач.

Радимо Відчутно, але не змінить результату, – Чмут про вплив мобілізації у росії на ситуацію на фронті

Чи наважиться кремль

Шейтельман переконаний, путін готовий прийняти рішення про ядерний удар, зважаючи на його "логіку поведінки".

"Це не означає, що він таке рішення може прийняти. Також це не означає, що сам удар можуть завдати, тому що ракета повинна ще "пригвинтитися", "поставитися", її повинні не збити американська ПРО, так ще й долетіти кудись... Усі російські боєголовки на обліку в Америці, тому США боротимуться з цим", – вказав експерт.

Він додав, що Україна могла б закінчити цю війну за кілька місяців, якби "видавила" росіян зі всіх окупованих територій.

Але путін так не захотів, оскільки він "надсилатиме, надсилатиме й надсилатиме" солдатів. А нам надсилатимуть ще більше зброї, якою ми вбиватимемо росіян ще більше. Тепер уже зрозуміло, що найбоєздатніших ми вже прикінчили. Тепер це будуть менш боєздатні люди – їх легше вбивати й це добре,

– зауважив оглядач.

На його думку, якщо сьогодні втрати сторін оцінюються як 1 до 5 на користь України, то після мобілізації у росії співвідношення стане 1 до 10.

"Але все одно наші гинуть. Тому ця мобілізація – це плюс ще кілька місяців. Єдине, на що залишається сподіватися – це те, що може в росії знайдуться люди, яким це не треба. Це може бути. Я сподіваюся, що путін наблизив свою смерть, що це агонія російського режиму. Ми зараз подивимося, як проходитиме мобілізація", – резюмував Шейтельман.

Ви можете також переглянути Путін пригрозив світу ядерною зброєю

Кремль погрожує "ядеркою": останні новини

Вас також може зацікавити – путін відмовився визнати поразку в Україні: дивіться відео