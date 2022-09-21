Погрози Папа Франциск прокоментував під час ранкового виступу на щотижневій загальній аудієнції. Відомо, що трапилося це на площі Святого Петра у Ватикані.

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Реакція Папи Римського

Як зазначили у ЗМІ, під час своєї промови понтифік не назвав конкретно росії чи путіна. Однак з його слів було зрозуміло, про що йде мова.

Ця трагічна війна підводить нас до точки, коли деякі люди думають про ядерну зброю, це божевілля,

– сказав Папа Франциск.

Ядерні погрози росії

Під час звернення до росіян путін не лише оголосив про часткову мобілізацію росіян. Відчуваючи, що програє війну, він пригрозив світові застосуванням ядерної зброї, і зробив це відкрито. Не забув також згадати, що у росії зараз найбільший ядерний арсенал.

Тим хто дозволяє собі такі заяви, хочу нагадати, що наша країна має різні засоби масового ураження, а по окремим компонентам і більш сучасні. При загрозі територіальній цілісності нашої країни, ми безумовно використаємо всі наявні у нашому розпорядженні засоби. Це не блеф! Громадяни росії можуть бути впевнені, що цілісність нашої батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені,

– зазначив у промові путін.

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Проте сучасність ядерної зброї та її арсенал викликають деякі сумніви. Так, хоч за даними Федерації американський вчених, ядерна тріада росії складається з близько 5 977 боєголовок, проте 1 500 з них – це пристрої, які зняті з експлуатації.

Уся ця кількість ядерної зброї потребує витрат на обслуговування, які у росії значно менші, ніж у тих же Сполучених Штатів – 8 мільярдів проти 37,4 мільярда доларів відповідно. Хоча кількість боєголовок у них приблизно одинакова, у США арсенал на кілька боєголовок менший.

Не варто забувати й про корупцію в росії, наслідки якої ми бачимо зараз у війні проти України, та недбалість в обслуговуванні.

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