Наступний крок – ядерний шантаж. Однак це доволі слабкий інструмент. Про це 24 каналу сказав політолог, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.
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Усі ці ядерні удари, навіть Розповіді про них загрози для сторони, яка їх завдає, ніж, наприклад, відмова постачати енергоносії. Саме тому росіяни в першу чергу тиснули на енергетичну педальку, а вже в другу чергу почали говорити про ядерний шантаж,
– відзначив він.
Ядерний удар не змінить ситуацію на фронті
За словами Божка, США та Україна прокреслили чітку лінію щодо ймовірного застосування ядерної зброї. Нещодавно в Укрінформі вийшла стаття генералів Залужного та Забродського, де йшлося, зокрема, про те, що застосування тактичної ядерної зброї не допоможе росіянам досягти успіхів на фронті. Раніше у подкасті Politico американський генерал Уеслі Кларк зауважив: застосування тактичної ядерної зброї серйозно не змінить ситуацію на фронті, а лише політично та економічно її погіршить.
"У такому разі ніхто не чекатиме. Необхідні гострі заходи будуть негайно введені у демонстративному ключі", – наголосив політолог.
Україну хочуть поставити перед вибором
Росія не стільки ставить за мету приєднати окуповані території, скільки поставити Україну перед вибором;
- або швидкі перемовини з росією на її умовах;
- або оголошення війни, що передбачає всенародну мобілізацію й теоретичну ймовірність застосування ядерної зброї.
Потрібно розуміти важливу річ: підготовка ядерного удару – це не те явище, про яке першими починають говорити пропагандисти.
Якби росія дійсно готувала ядерний удар найближчим часом, то відбувалося б це з точністю до навпаки. Жоден пропагандист не говорив би про це. Ніхто про ядерні удари не попереджає, адже це додаткова можливість для противника підготуватися. Ніхто у нормальному й ненормальному світі таких можливостей не дає,
– запевняє Божко.
Коли звучать такі погрози, вважає політолог, це виглядає як залякування та профанація. "Особливо, з чиїх вуст. Вибачте, сімоньян? Нехай вона і пропагандистка, проте ані до війська, ані до оборонно-промислового комплексу, ані до державного управління не має жодного стосунку", – підсумував він.
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