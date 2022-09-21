Наступний крок – ядерний шантаж. Однак це доволі слабкий інструмент. Про це 24 каналу сказав політолог, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Усі ці ядерні удари, навіть Розповіді про них загрози для сторони, яка їх завдає, ніж, наприклад, відмова постачати енергоносії. Саме тому росіяни в першу чергу тиснули на енергетичну педальку, а вже в другу чергу почали говорити про ядерний шантаж,

– відзначив він.

Ядерний удар не змінить ситуацію на фронті

За словами Божка, США та Україна прокреслили чітку лінію щодо ймовірного застосування ядерної зброї. Нещодавно в Укрінформі вийшла стаття генералів Залужного та Забродського, де йшлося, зокрема, про те, що застосування тактичної ядерної зброї не допоможе росіянам досягти успіхів на фронті. Раніше у подкасті Politico американський генерал Уеслі Кларк зауважив: застосування тактичної ядерної зброї серйозно не змінить ситуацію на фронті, а лише політично та економічно її погіршить.

"У такому разі ніхто не чекатиме. Необхідні гострі заходи будуть негайно введені у демонстративному ключі", – наголосив політолог.

Україну хочуть поставити перед вибором

Росія не стільки ставить за мету приєднати окуповані території, скільки поставити Україну перед вибором;

або швидкі перемовини з росією на її умовах;

або оголошення війни, що передбачає всенародну мобілізацію й теоретичну ймовірність застосування ядерної зброї.

Потрібно розуміти важливу річ: підготовка ядерного удару – це не те явище, про яке першими починають говорити пропагандисти.

Якби росія дійсно готувала ядерний удар найближчим часом, то відбувалося б це з точністю до навпаки. Жоден пропагандист не говорив би про це. Ніхто про ядерні удари не попереджає, адже це додаткова можливість для противника підготуватися. Ніхто у нормальному й ненормальному світі таких можливостей не дає,

– запевняє Божко.

Коли звучать такі погрози, вважає політолог, це виглядає як залякування та профанація. "Особливо, з чиїх вуст. Вибачте, сімоньян? Нехай вона і пропагандистка, проте ані до війська, ані до оборонно-промислового комплексу, ані до державного управління не має жодного стосунку", – підсумував він.

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