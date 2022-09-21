Следующий шаг – ядерный шантаж. Однако это довольно слабый инструмент. Об этом 24 каналу сказал политолог, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Все эти ядерные удары, даже рассказы о них угрозы для стороны, которая их наносит, чем, например, отказ поставлять энергоносители. Именно поэтому россияне в первую очередь давили на энергетическую педальку, а уже во вторую очередь начали говорить о ядерном шантаже,

– отметил он.

Ядерный удар не изменит ситуацию на фронте

По словам Божко, США и Украина прочертили четкую линию относительно вероятного применения ядерного оружия. Недавно в Times вышла статья генералов Залужного и Забродского, где говорилось, в частности, о том, что применение тактического ядерного оружия не поможет россиянам достичь успехов на фронте. Ранее в подкасте Politico американский генерал Уэсли Кларк отметил: применение тактического ядерного оружия серьезно не изменит ситуацию на фронте, а лишь политически и экономически ее ухудшит.

"В таком случае никто не будет ждать. Необходимые острые меры будут немедленно введены в демонстративном ключе", – подчеркнул политолог.

Украину хотят поставить перед выбором

Россия не столько ставит целью присоединить оккупированные территории, сколько поставить Украину перед выбором:

либо быстрые переговоры с россией на ее условиях;

либо объявление войны, предусматривающей всенародную мобилизацию и теоретическую вероятность применения ядерного оружия.

Нужно понимать важную вещь: подготовка ядерного удара – это не то явление, о котором первыми начинают говорить пропагандисты.

Если бы россия действительно готовила ядерный удар в ближайшее время, то происходило бы это с точностью до наоборот. Ни один пропагандист не говорил бы об этом. Никто о ядерных ударах не предупреждает, ведь это дополнительная возможность для противника подготовиться. Никто в нормальном и ненормальном мире таких возможностей не дает,

– уверяет Божко.

Когда звучат такие угрозы, считает политолог, это выглядит как запугивание и профанация. "Особенно, из чьих уст. Простите, симоньян? Пусть она и пропагандистка, однако ни к армии, ни к оборонно-промышленному комплексу, ни к государственному управлению не имеет никакого отношения", – подытожил он.

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