Ядерний шантаж не спрацював

Після ядерного шантажу путіну більше нікуди підіймати ставки. Про це 24 каналу розказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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За його словами, президент росії 15 років займався тим самим ядерним шантажем, постійно погрожуючи Заходу використанням тактичної ядерної зброї. Однак ця карта вже бита.

Путін розраховував, що Захід просто злякається, капітулює і не посміє використовувати тактичну ядерну зброю у відповідь. Натомість західні військові політики йому дуже наочно пояснили, що у випадку використання ним ядерної зброї, вони також використають її, і завдадуть нищівного удару по росії, який торкнеться і путіна особисто.

Тобто зрозумілою йому мовою путіну пояснили, що у випадку використання тактичної ядерної зброї, він буде вбитий,

– зауважив Піонтковський.

Тоді шантаж ядерною зброєю закінчився, але путін перейшов до шантажу з Запорізькою АЕС. Він почав розповідати, що сам удару не завдаватиме, але поруч є українці, які "обстрілюю" ЗАЕС, що може викликати вибух.

На це йому ще більш твердо відповіли, що щойно трапиться щось таке, Захід не сумніватиметься, хто у цьому винний, і актуалізує 5 статтю статуту НАТО. Тобто аварію на станції розглядатимуть як пряму агресію проти країн НАТО.

"Тому підіймати ставки йому (путіну – 24 канал) нікуди. Своєму населенню він може скільки завгодно говорити про велич росії, але ж він розуміє настрої своїх людей. Він боїться оголосити загальну мобілізацію, а замість цього – збирає по в'язницях злочинців, 50-річних дідусів в регіональні ополчення і так далі", – підсумував публіцист.

Андрій Піонтковський пояснив, у якому становищі опинився путін: дивіться відео

Місія МАГАТЕ покинула Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ, яка приїжджала в Україну, щоб здійснити перевірку ситуації на окупованій Запорізькій АЕС, 5 вересня покинула територію станції. Утім, там залишилося 2 її представників, які перебуватимуть на ЗАЕС та продовжуватимуть роботу там на постійній основі.