Ефективно побороти нові сили ворога ЗСУ зможуть за допомогою достатньої кількості зброї. Про це 24 каналу розповів голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Голова фонду "Повернись живим" переконаний, що попри мобілізацію в росії, Україна у будь-якому разі переможе у війні.

Однозначно мобілізація в росії може вплинути на ситуацію на фронті, тому що 300 тисяч людей – це буде суттєво і відчутно, на жаль. Але це все одно це не змінить кінцевого результату цієї війни,

– пояснив волонтер.

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За його словами, ЗСУ ефективно розв'яжуть проблему з новими силами противника, якщо матимуть достатньо озброєння.

"Напевно так, якщо будуть снаряди 155 міліметрів, будуть гармати, розвідка, цілевказання та сприятлива погода... Також якщо по військовим не працюватимуть іранські безпілотники, які шукатимуть гармати. Позаяк якщо вони щось знайдуть, то з ймовірністю у 95 відсотків вони їх знищать", – додав Чмут.

Водночас він вказав, що не знає, у який спосіб росіяни перекидатимуть свої нові сили на фронт.

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