Эффективно сразиться с новыми силами врага ВСУ смогут с помощью достаточного количества оружия. Об этом 24 каналу рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
Обратите внимание В бункере царит паника, – Пионтковский прокомментировал, каким был путин в обращении
Глава фонда "Вернись живым" убежден, что несмотря на мобилизацию в россии, Украина в любом случае победит в войне.
Однозначно мобилизация в россии может повлиять на ситуацию на фронте, потому что 300 тысяч человек – это будет существенно и ощутимо, к сожалению. Но это все равно это не изменит конечного результата этой войны,
– объяснил волонтер.
Изменит ли мобилизация в россии ситуацию на фронте: смотрите видео
По его словам, ВСУ эффективно разрешат проблему с новыми силами противника, если у них будет достаточно вооружения.
"Наверное так, если будут снаряды 155 миллиметров, будут пушки, разведка, целеуказание и благоприятная погода... Также если по военным не будут работать иранские беспилотники, которые будут искать пушки. Поскольку если они что-нибудь найдут, то с вероятностью в 95 процентов они их уничтожат", – добавил Чмут.
В то же время он указал, что не знает, каким образом россияне будут перебрасывать свои новые силы на фронт.
Читайте также Не только в россии: какой будет мобилизация на только что захваченных территориях Украины
В россии объявили частичную мобилизацию: что известно
- Сегодня, 21 сентября, глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. За ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных.
- Перед этим, 20 сентября, боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов за "вхождение" в россию. Приспешники россиян настолько спешат, что назначили "референдумы" на 23 – 27 сентября.
- В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
Вас также может заинтересовать – в путинском бункере паника из-за мобилизации: смотрите видео