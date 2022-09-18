Воздушные силы подтвердили, что россия уже использует иранские дроны Shahed-136. Соответствующее заявление сделал Юрий Игнат – спикер ВВС ВСУ.

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Что говорят в The Wall Street Journal

Иранские беспилотники заметили в небе Харьковской области. Речь идет о Shahed-136, которые перекрасили в русские цвета. Страна-оккупантка переименовала БПЛА в "Герань-2".

Эти беспилотники могут доставить ВСУ значительные хлопоты. Россияне используют их в тех районах, где нет преимущества в артиллерии.

Shahed-136 может обеспечить россию "мощным противовесом" высокотехнологичным оружейным системам, таким как пусковые установки ракет Himars, которые США предоставили Украине,

– говорится в сообщении.

Примите во внимание! Еще в августе США сообщили, что Иран продал свои беспилотники россии. Речь идет о БПЛА серий Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

В Украине нашли второй иранский беспилотник

Стратком ВСУ сообщил: украинские герои уже второй раз обнаружили доказательства того, что россия использует в войне иранские беспилотники. В частности, остатки БПЛА Shahed-136 были обнаружены в Никополе на Днепропетровщине. Идентифицировать беспилотник удалось по иранскому двигателю Mado M550 – он остается невредимым после взрыва.

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