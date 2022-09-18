Повітряні сили підтвердили, що росія вже використовує іранські дрони Shahed-136. Відповідну заяву зробив Юрій Ігнат – речник ВПС ЗСУ.
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Що кажуть у The Wall Street Journal
Іранські безпілотники зауважили у небі над Харківською областю. Мовиться про Shahed-136, які перефарбували у російські кольори. Країна-окупантка перейменувала БПЛА у "Герань-2".
Ці безпілотники можуть завдати ЗСУ значних клопотів. Росіяни використовують їх у тих районах, де не мають переваги в артилерії.
Shahed-136 може забезпечити Росію "потужною противагою" високотехнологічним системам зброї, таким як пускові установки ракет Himars, які США надали Україні,
– мовиться у повідомленні.
В Україні знайшли другий іранський безпілотник
Стратком ЗСУ повідомив: українські герої вже вдруге виявили докази того, що росія використовує у війні іранські безпілотники. Зокрема, залишки БПЛА Shahed-136 виявили у Нікополі на Дніпропетровщині. Ідентифікувати безпілотник вдалося за іранським двигуном Mado M550 – він залишається неушкодженим після вибуху.
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