Повітряні сили підтвердили, що росія вже використовує іранські дрони Shahed-136. Відповідну заяву зробив Юрій Ігнат – речник ВПС ЗСУ.

Зауважте Ракетний удар по Дніпропетровщині: Повітряні сили знищили три "Іскандери"

Що кажуть у The Wall Street Journal

Іранські безпілотники зауважили у небі над Харківською областю. Мовиться про Shahed-136, які перефарбували у російські кольори. Країна-окупантка перейменувала БПЛА у "Герань-2".

Ці безпілотники можуть завдати ЗСУ значних клопотів. Росіяни використовують їх у тих районах, де не мають переваги в артилерії.

Shahed-136 може забезпечити Росію "потужною противагою" високотехнологічним системам зброї, таким як пускові установки ракет Himars, які США надали Україні,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! Ще у серпні США повідомили, що Іран продав свої безпілотники росії. Мовиться про БПЛА серій Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191.

В Україні знайшли другий іранський безпілотник

Стратком ЗСУ повідомив: українські герої вже вдруге виявили докази того, що росія використовує у війні іранські безпілотники. Зокрема, залишки БПЛА Shahed-136 виявили у Нікополі на Дніпропетровщині. Ідентифікувати безпілотник вдалося за іранським двигуном Mado M550 – він залишається неушкодженим після вибуху.

Зауважте – путін не посоромився пригрозити Європі: дивіться відео