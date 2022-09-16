У пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ повідомили про знищення трьох крилатих ракет типу "Іскандер-К". Ракети окупантів були збиті на Дніпропетровщині.

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Ракетний удар було націлено по трьох районах Дніпропетровщини

Зазначається, що близько 14:00 ракети окупантів були збиті протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід". Також українські захисники збили один ворожий безпілотник типу "Орлан-10".

Повітряне командування "Схід" уточнило, що ракетний удар було націлено по трьох районах Дніпропетровщини.

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко теж повідомив, що українські захисники збили три "Іскандери".

Окупанти тероризують Дніпропетровщину: що відомо

Російські військові протягом декількох останніх днів обстрілюють Дніпропетровську область, зокрема Криворіжжя. Обстріли розпочалися 14 вересня, коли окупанти поцілили по дамбі Карачунівського водосховища.

Загарбники вдарили по Кривому Рогу відразу 7 ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Аварію на дамбі ліквідовували впродовж ночі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагалися затопити Кривий Ріг. Глава держави пообіцяв про відплату для окупантів.

У четвер, 15 вересня, війська росії знову вдарили по Криворіжжю та влучили біля дамби. Також окупанти обстріляли підприємство. Обстріли Кривого Рогу продовжилися 16 вересня, коли окупанти вдарили по критичних об'єктах.

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