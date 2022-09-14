Успішний контрнаступ ЗСУ не дає спокою російським загарбникам. Оскільки ворог зазнає поразок на фронті, то зганяє свою лють він на цивільних, обстрілюючи міста та села.

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Били по житлових будинках у Миколаєві

Як зазначив міський голова Олександр Сєнкевич, після 1 ночі російські військові завдали масованого удару по Миколаєву. Він зауважив, що внаслідок цього пошкоджені також житлові будинки. Це вкотре підтверджує той факт, що окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільних.

Мер Миколаєва додав, що на місцях влучань працюють як аварійні бригади, так і рятувальники. Для проїзду громадського транспорту розчищають деякі вулиці, які зазнали удару. Деталі Сєнкевич пообіцяв озвучити невдовзі.

Сьогодні вночі, майже перед світанком, Миколаїв знову обстріляли ракетами С-300. Знову є руйнування, постраждалі. Це психологічно-вогневий тиск, який вони чинять на ту територію, яка їм уже не досяжна,

– розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Обстріляли також Дніпропетровщину

Неспокійною була ніч і для мешканців Дніпропетровської області. Як зазначив глава ОВА Валентин Резніченко, російські військові били по Нікопольському району.

Його обстріляли за ніч тричі. Під ворожий вогонь потрапили як Нікопольська, так і Марганецька громади. Їх атакували з важкої артилерії, випустивши 75 снарядів. На щастя, минулося без жертв і потерпілих.

Що стосується Нікополя, то його атакували двічі. Відомо, що пошкоджень зазнали близько 20 будинків, кілька газогонів і ЛЕП. Без світла перебували близько 3000 родин. Частині вже вдалося повернути електроенергію. Самі ж енергетики продовжують ремонтні роботи.

Обстрілюють Нікопольщину загарбники не просто так. За словами Наталії Гуменюк, таким чином окупанти намагаються продемонструвати свою умовну присутність на цьому напрямку.

Резніченко також додав, що у Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах тривають відновлювальні роботи. Очільник ОВА нагадав, що вони залишилися без водопостачання внаслідок вечірніх обстрілів 13 вересня.

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