Успешное контрнаступление ВСУ не дает покоя российским захватчикам. Поскольку враг терпит поражение на фронте, то сгоняет свою ярость он на гражданских, обстреливая города и села.

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Били по жилым домам в Николаеве

Как отметил городской голова Александр Сенкевич, после 1 ночи российские военные нанесли массированный удар по Николаеву. Он отметил, что в результате повреждены также жилые дома. Это еще раз подтверждает тот факт, что оккупанты целенаправленно бьют по гражданским.

Мэр Николаева добавил, что на местах попаданий работают как аварийные бригады, так и спасатели. Для проезда общественного транспорта расчищают некоторые улицы, подвергшиеся удару. Детали Сенкевич пообещал вскоре озвучить.

Сегодня ночью почти перед рассветом Николаев снова обстреляли ракетами С-300. Снова есть разрушения, пострадавшие. Это психологически-огневое давление, которое они оказывают на ту территорию, которая им уже не достижима,

– рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Обстреляли также Днепропетровщину

Неспокойной была ночь и для жителей Днепропетровской области. Как отметил глава ОВА Валентин Резниченко, российские военные били по Никопольскому району.

Его обстреляли за ночь трижды. Под вражеский огонь попали как Никопольская, так и Марганецкая общины. Их атаковали из тяжелой артиллерии, выпустив 75 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Что касается Никополя, то его атаковали дважды. Известно, что повреждения получили около 20 домов, несколько газопроводов и ЛЭП. Без света находилось около 3000 семей. Части уже удалось вернуть электроэнергию. Сами энергетики продолжают ремонтные работы.

Обстреливают Никопольщину захватчики не просто так. По словам Натальи Гуменюк, таким образом оккупанты пытаются продемонстрировать свое условное присутствие на этом направлении.

Резниченко также добавил, что в Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах продолжаются восстановительные работы. Глава ОВА напомнил, что они остались без водоснабжения в результате вечерних обстрелов 13 сентября.

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