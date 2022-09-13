Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко. Він припускає, що терористичні удари по цивільній інфраструктурі України будуть продовжуватися. Адже путін буквально нічого іншого не може зробити.

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Зрозуміло, що ніякого наближення до успіху це йому не дасть. Зеленський чітко і справедливо сказав, що Україна це переживе (ракетні удари по енергетичній інфраструктурі – 24 канал), –

наголосив Яковенко.

Чи є в путіна ресурси для нарощення тероризму

Яковенко наголошує, що він не особистий психіатр путіна, тому не знає, що в того коїться в голові. Однак російський диктатор цілком може залучити стратегічні ракетні війська і запустити міжконтинентальні ракети по українських містах. Все можливо.

Це не матиме ніякого військового значення. Бо такими засобами військові об'єкти не знищують. Це серйозно збільшить кількість жертви серед мирного населення та поруйнує міста, –

зазначив Яковенко.

Утім, такий потенційний удар наробить ще більше лиха для путіна. Після такого, як вважає Яковенко, Захід точно виділить Україні оперативно тактичні ракетні комплекси, які дадуть змогу вражати об'єкти на території росії.

Звісно, не факт, що путін ризикне таке зробити. Однак він ще може наробити багато бід, особливо коли поразка росії ставатиме все ближчою.

"Я теоретично говорю про ті відповіді, які він може дати на поразку. Здаватися путін не хоче. Капітулювати – теж. Поразка – це смерть для нього. І натворити біди перед тим, як буде знищений, він ще може дуже багато", – додав Яковенко.

Яковенко про ракетний тероризм путіна: дивіться відео

Додамо, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, судячи з усього, в російських загарбників катастрофічна ситуація з резервами. Вони перестали виводити з фронту окупантів, в яких закінчилися короткострокові контракти.