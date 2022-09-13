За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російське командування в черговий раз обмануло своїх ординців, але цього разу паркетні генерали грають серйозно. Якщо раніше країна-агресорка набирала контрактників на 1 – 3 місяці та майже безперешкодно відпускала їх після цього терміну, то у вересні ситуація докорінно змінилася.

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В ординському міноборони вирішили, що всі бажаючі заробити величезні за мірками росії гроші мають померти в Україні. Тому віддали наказ не відпускати зі служби жодного з окупантів, у кого закінчився термін контракту.

Буряти повернуться або безногими, або мертвими

Судячи з усього, у росії значно зменшилася кількість готових поїхати на війну проти України , тож у кремлі зрозуміли, що відпустити задоволених бурятів додому вони не можуть, бо замінити їх немає ким.

, тож у кремлі зрозуміли, що Крім того, повернення великої кількості "гармантного м'яса" у російську глибинку призвело б до пришвидшення знекровлення всього окупаційного війська.

Через ці чинники військово-політичне командування орди просто заборонило всім, у кого закінчилися контракти, кидати зброю та покидати місця дислокації підрозділів. Всіх, хто повівся на обіцянки швидкого збагачення, змушують погодитися на продовження контрактів.

У випадку непогодження російських вбивць примусово переводять або у "добровольці", або позбавляють всіх виплат та змушують воювати безкоштовно.

Звісно, що представники рабського населення росії реагують на подібні витівки командування згодою на продовження контрактів, хоча й розуміють, що з величезним шансом додому вони не повернуться. Або ж приїдуть нікому непотрібними безногими "ваньками".

Крім того, з урахуванням останніх подій на фронті, подібний примус генералів до війни загарбники сприймають як наміри москви воювати до останнього росіянина. Втім, деякі представники оркістану чомусь вірять у те, що росії вдасться перемогти – тут путін має подякувати своїй пропаганді, яка позбавила власне населення здатності критично мислити.

Незадоволені загарбники починають замерзати

Також окупанти зіштовхнулися з іншою для себе проблемою – пониженням температури. Російське командування не просто не готувалося до повномасштабних бойових дій в осінньо-зимовий період 2022 року, а ще й концентрувалося на забезпеченні всіх підрозділів снарядами. Форма, у якій ординські війська заходили в Україну у лютому, вже давно стала непридатною або ж взагалі згоріла. Нову окупантам ніхто не привозив. Через це майже на всьому фронті окупанти банально замерзають, бо здебільшого не мають навіть флісових курток.

Масові скарги на холод та прохання забезпечити одягом за сезоном командири ігнорують. Бо їм зараз геть не до того – вся логістика росії працює на вивезення розбитої бронетехніки та підвезення танків, БТРів, БМП та боєкомплекту на передову. Тож найближчим часом російські солдати зможуть зігрітися лише після попадання GMLRS, бо постачання утепленого одягу у генштабі росії ще навіть не починали планувати.