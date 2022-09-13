По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российское командование в очередной раз обмануло своих ордынцев, но на этот раз паркетные генералы играют всерьез. Если раньше страна-агрессор набирала контрактников на 1 – 3 месяца и почти беспрепятственно отпускала их после этого срока, то в сентябре ситуация изменилась в корне.

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В минобороны рф решили, что все желающие заработать огромные по меркам россии деньги должны умереть в Украине. Поэтому отдали приказ не отпускать со службы ни одного бойца, у которого истек срок контракта.

Буряты вернутся или безногими, или мертвыми

Судя по всему, в россии значительно уменьшилось количество готовых поехать на войну против Украины , поэтому в кремле поняли, что отпустить довольных бурят домой они не могут, потому что заменить их не кем.

, поэтому в кремле поняли, что Кроме того, возвращение большого количества "пушечного мяса" в русскую глубинку привело бы к ускорению обескровливания всего оккупационного войска.

Из-за этих факторов военно-политическое командование рф просто запретило всем, у кого кончились контракты, бросать оружие и покидать места дислокации подразделений. Всех, кто повелся на обещания быстрого обогащения, заставляют согласиться на продление контрактов.

В случае несогласия российских убийц принудительно переводят либо в добровольцы, либо лишают всех выплат и заставляют воевать бесплатно.

Представители рабского населения россии реагируют на подобные выходки командования согласием на продление контрактов, хотя и понимают, что с огромным шансом домой они не вернутся. Или приедут никому ненужными безногими "ваньками".

Кроме того, с учетом последних событий на фронте, подобное принуждение генералов к войне захватчики воспринимают как намерения москвы воевать до последнего россиянина. Впрочем, некоторые представители оркистана почему-то верят в то, что им удастся победить – здесь путин должен поблагодарить свою пропаганду, лишившую собственное население способности критически мыслить.

Недовольные захватчики начинают замерзать

Также оккупанты столкнулись с другой для себя проблемой – понижением температуры. Российское командование не просто не готовилось к полномасштабным боевым действиям в осенне-зимний период 2022 года, а еще и концентрировалось на обеспечении всех подразделений снарядами. Форма, в их войска заходили в Украину в феврале, уже давно оказалась непригодной или вообще сгорела. Новую оккупантам никто не привозил. Поэтому почти на всем фронте оккупанты банально замерзают, потому что в большинстве своем не имеют даже флисовых курток.

Массовые жалобы на холод и просьбу обеспечить одеждой по сезону командиры игнорируют. Потому что им сейчас совсем не до того – вся логистика россии работает на вывоз разбитой бронетехники и подвоз танков, БТРов, БМП и боекомплекта на передовую. Поэтому в ближайшее время российские солдаты смогут согреться только после попадания GMLRS, потому что поставки утепленной одежды в генштабе россии еще даже не начинали планировать.